De innovatiewerkplaats van Google, Area 120, heeft de release aangekondigd van een nieuw werkregistratieproduct genaamd Tables . De tool is bedoeld om de efficiëntie van taakbeheer te verbeteren door gebruik te maken van automatisering om verschillende projectgerelateerde activiteiten te stroomlijnen. Tables is ontworpen als een directe concurrent van Airtable, een prominente speler op de markt voor no-code, op spreadsheets gebaseerde databaseplatforms.

Traditioneel omvat projecttracering het verwerken van notities en taken in meerdere documenten die handmatig door teamleden moeten worden bijgewerkt. Met Tables kunnen gebruikers echter bots gebruiken voor functies zoals het opnieuw plannen van e-mailherinneringen, het verzenden van berichten naar chatrooms wanneer nieuwe formulierinzendingen worden ontvangen, het migreren van taken over verschillende werkwachtrijen en het bijwerken van taken wanneer hun status verandert. Tables is geschikt voor een breed scala aan gebruiksscenario's, zoals projectbeheer, IT-activiteiten, klanten volgen en CRM, werving, productontwikkeling en meer.

Tables' GM, Tim Gleason, deelde zijn motivatie achter de ambitieuze service in een verklaring. Gleason had gedurende zijn tien jaar durende carrière bij Google te maken gehad met uitdagingen bij het volgen van projecten. Hij legde verder uit dat het gebruik van verschillende documenten voor trackingdoeleinden vaak leidde tot verouderde informatie en vereiste handmatige gegevenssynchronisatie daartussen. Tabellen helpt echter deze handmatige processen te elimineren, met als doel de tijd te verminderen die wordt besteed aan het coördineren van de taken en statussen van teamleden.

De nieuwe tool is volledig compatibel met de bestaande technologie van Google, waardoor het een ideale keuze is voor degenen die zich inzetten voor het gebruik van het ecosysteem van Google, inclusief online documenten en contacten. Met Tables kunnen gebruikers gegevens importeren uit Google Spreadsheets of CSV-bestanden, gegevens delen met Google Discussiegroepen en taken toewijzen aan mensen die zijn gevonden in Google Contacten. Bovendien kunnen gebruikers kiezen uit een reeks vooraf gebouwde sjablonen om het onboardingproces te vereenvoudigen.

Geautomatiseerde acties worden uitgevoerd door bots, terwijl gegevens in verschillende indelingen kunnen worden gepresenteerd, waaronder rasterweergaven, recordlijsten, kanbanborden en kaarten. Formulieren maken het verzamelen van gegevens mogelijk zonder directe toegang tot tabellen te verlenen, wat de beveiliging en controle verder verbetert.

Voorafgaand aan zijn publieke debuut onderging Tables rigoureuze tests met duizenden actieve gebruikers die werkten aan taakregistratie en teamsamenwerking. Tables is een van de weinige Area 120-projecten die worden gelanceerd met een betaald bedrijfsmodel. Het gratis individuele abonnement ondersteunt maximaal 100 tabellen en 1.000 rijen, terwijl de betaalde versie, geprijsd op $ 10 per gebruiker per maand, plaats biedt aan maximaal 1.000 tabellen en 10.000 rijen. Het betaalde abonnement bevat ook verbeterde functies zoals grotere bijlagen, extra acties en geavanceerde geschiedenis, delen, formulieren, automatisering en weergaven.

Dit initiatief is duidelijk bedoeld om te profiteren van de stijgende vraag naar no-code, spreadsheet-gestuurde databaseplatforms. Airtable, een leider op dit gebied, heeft onlangs $ 185 miljoen opgehaald aan Series D-financiering, waardoor de post-money-waardering op $ 2,585 miljard komt. Hoewel Google het voordeel heeft een geïntegreerde oplossing aan te bieden in plaats van een op zichzelf staand product, laat de Tables-website zien dat het product ook met Slack kan werken. Tables is momenteel beschikbaar in de VS en biedt zowel gratis als betaalde abonnementen.

De release van Tables sluit aan bij de groeiende populariteit van no-code en low-code platformen, zoals AppMaster . Het AppMaster platform biedt ook een robuuste en efficiënte omgeving no-code voor het maken van web-, mobiele en backend-applicaties. Nu technologiebedrijven zoals Google meedoen aan de race, zal de markt voor no-code oplossingen naar verwachting snel groeien.