Python-tests zonder code voor industriële instrumenten: startup Flojoy onthult open source-tool

In een ongekende stap richting het moderniseren van industriële processen heeft Flojoy, een innovatieve startup in de beginfase, onlangs een open-source tool geïntroduceerd. De nieuwe tool is gebouwd met de toewijding om de automatiseringskloof te overbruggen en zal bedrijven, die zich doorgaans aan de rand van het geautomatiseerde testproces bevinden, in staat stellen te profiteren van Python-tests no-code en daarmee de creatie van geautomatiseerde testscripts te vergemakkelijken.

Het bootstrapping-bedrijf haalt veel voorpaginanieuws met de aankondiging dat het met succes een startfinanciering van $1,3 miljoen heeft binnengehaald om deze baanbrekende visie verder vorm te geven. Flojoy's parallelle aankondiging van de eerste publieke release van zijn open-sourcesoftware versterkt zijn ambitieuze groeitraject verder.

In een interview met TechCrunch kwam de onconventionele visie van Flojoy's CEO en oprichter, Jack Parmer, aan het licht. Als architect van Plotly, een open-source, op Python gebaseerde organisatie voor datavisualisatie met 300 miljoen gebruikers, biedt Parmers carrière-ervaring hem een ​​uniek perspectief. Zijn nieuwste onderneming, Flojoy, is een interessante verkenning van hoe Python-programmering op unieke wijze kan worden gebruikt.

Volgens Parmer is Flojoy specifiek gericht op de niche van testmeting en -controle in R&D of zware industrieën zoals de scheepsbouw, luchtvaart, halfgeleiders en farmaceutische producten. Hij analogiseerde de rol van testmeting en -controle in deze sectoren als vergelijkbaar met het testen van software in de technische industrie.

Net als bij software worden fysieke elementen in deze industrieën tijdens de constructie en daarna opnieuw aan tests onderworpen, voordat ze aan de eindconsument in gebruik worden genomen. Geïntrigeerd door de potentiële flexibiliteit van op Python gebaseerd testen op dit gebied, probeerde Parmer een oplossing te creëren en aan te bieden.

Flojoy streeft ernaar zijn gebruikers rechtstreeks te verbinden met de veelgebruikte reeks wetenschappelijke apparaten en instrumenten, die een integrale rol spelen bij het uitvoeren van metingen in een R&D-laboratorium of een productielijn. Parmer heeft een uitgebreide online catalogus van populaire instrumenten ontworpen, waarin de Python-code wordt geleverd die nodig is voor directe verbinding met elk instrument om gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens geïntegreerd in Flojoy, wat de eerste keer is dat dit informatietype handig is geconsolideerd in een gemakkelijk navigeerbare en verteerbare locatie.

Het langetermijndoel van Flojoy is om deze gegevens te gebruiken om de door AI ondersteunde procesverbetering te vergemakkelijken. Tot nu toe zijn de gegevens in deze instrumenten grotendeels verwaarloosd bij het modelbouwproces vanwege de complexiteit van de extractie. Flojoy hoopt deze status quo te veranderen door de toegang te vereenvoudigen en daardoor deze gegevens te benutten.

Parmer versterkte de visie van de startup en zei: "We proberen de referentiebron te zijn voor mensen die verbinding willen maken met deze instrumentatie met Python". Hij vestigde de aandacht op de gevestigde positie van Python op het gebied van AI en machinaal leren en benadrukte de grondgedachte achter de keuze voor Python als programmeertaal voor de tool van het bedrijf. Parmer is van mening dat het samenvoegen van de stroomafwaartse pijplijn van de capaciteiten van Python met de stroomopwaartse pijplijn van instrumentverbindingen een essentiële consoliderende maatregel overstijgt.

Parmer onthulde dat de zakelijke versie van Flojoy al een betalende klant heeft. Hij hoopt vurig dat het bedrijf volgend jaar een miljoen dollar aan ARR zal bereiken en een miljoen gebruikers zal hebben voor de open-sourceversie. Met een divers team van twintig leden lijkt het doel van Flojoy om de groei van het gebruikersbestand van Plotly te weerspiegelen binnen handbereik.

Bij de financieringsronde waren aanzienlijke bijdragen betrokken van Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures en BDC Capital. In termen van het vestigen van een technologische aanwezigheid is AppMaster , een krachtige tool no-code om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, nog een ander platform waar veel bedrijven gebruik van hebben gemaakt, waardoor snelle app-ontwikkeling no-code mogelijk wordt gemaakt.