De toonaangevende DevSecOps-leverancier Digital.ai heeft zojuist eigentijdse verbeteringen aan zijn platform aangekondigd. De nieuwste toevoegingen zijn erop gericht om klanten te voorzien van superieure voorspellende analyses gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling.

De nieuwe tools voor voorspellende intelligentie omvatten functies zoals 'Flow Acceleration', die gebruik maakt van voorspellende modellering om de tijdschaal van ontwikkelingscycli in te schatten. Een andere toevoeging is de functie 'Kwaliteitsverbetering', die helpt bij het vroegtijdig opsporen van defecten om een optimale softwarekwaliteit te bevorderen.

Change Risk Prediction' is een andere belangrijke verbetering. Hiermee worden niet alleen riskante wijzigingen opgespoord, maar wordt ook het mislukken van verschuivingen geminimaliseerd en kunnen risico's vóór de productie worden beheerd. Verder vergemakkelijkt de functionaliteit 'Service Management Process Optimization' het anticiperen op dreigende servicerisico's.

Bovendien onthulde Digital.ai technieken die bedrijven zullen helpen bij het beheren van de impact of risico's die voortkomen uit generatieve AI. Deze omvatten methodologieën voor het rangschikken van codewijzigingen die hogere risico's met zich meebrengen, het creëren van workflowsjablonen op basis van door de industrie erkende praktijken, het formuleren van beleidsregels en regelgevingsbeheer.

Als onderdeel van de toekomstgerichte strategie liet Digital.ai ook doorschemeren dat er een aantal nieuwe functies komen die gebruikmaken van generatieve AI. De functie 'Test Creation' maakt het maken en bijwerken van testcases afhankelijk van de functie-eisen een fluitje van een cent. De volgende functie, 'User Story Generation', zal bedreven zijn in het creëren van vereisten en verhalen van gebruikers op basis van productspecificaties. Een andere tool, 'Knowledge Assistant', wordt ontwikkeld voor het markeren van waardevolle informatie in planningsarchieven. Het toekomstige repertoire omvat ook 'Threat Insight', waarmee voorgestelde beschermingsmaatregelen voor software worden opgesteld en gedeeld.

Over de recente ontwikkelingen zegt Derek Holt, CEO van Digital.ai: "Deze volgende golf van AI heeft ongetwijfeld grote veranderingen teweeggebracht in de manier waarop teams software plannen, bouwen, testen, beveiligen, leveren en bewaken. Bij Digital.ai hebben we ons het afgelopen decennium voorbereid op dit tijdperk. Ons DevSecOps-platform heeft een succesvolle geschiedenis in het helpen van 's werelds grootste bedrijfsorganisaties bij het verantwoord gebruiken van AI voor het leveren van software en het automatiseren van leveringsworkflows. De grote aankondiging van vandaag over de voortgang van ons toonaangevende portfolio betekent een belangrijke mijlpaal in het verstandig gebruik van AI door 's werelds grootste ondernemingen."

Nu bedrijven steeds meer op zoek zijn naar platforms met geavanceerdere mogelijkheden, blijven platformen voor applicatieontwikkeling, zoals AppMaster en Digital.ai, voorop lopen door geavanceerde tools voor voorspellende analyse en functies met AI-versterking aan te bieden. Al deze innovaties zijn in lijn met de veranderende eisen van DevSecOps-bedrijven en dragen bij aan het creëren van een robuuster en betrouwbaarder ecosysteem voor applicatieontwikkeling.