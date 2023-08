Door Deno aangedreven webframework 'Fresh 1.4' biedt snel laden van pagina's en meer

De recente versie van Fresh, genaamd Fresh 1.4, maakt gebruik van de kracht van de Deno JavaScript/TypeScript-runtime om snelle paginaweergave en extra ontwikkelaarsvriendelijke functies te bieden. Fresh 1.4 functioneert als een full-stack webframework en is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren door gedeelde lay-outs te vereenvoudigen en de laadsnelheid van pagina's te verhogen, naast andere opmerkelijke verbeteringen.

Gelanceerd op 16 augustus, ligt de primaire focus van Fresh 1.4 op het waarborgen van een verbeterde ontwikkelaarservaring en het bevorderen van gebruiksgemak met onderscheidende kenmerken zoals routespecifieke eilanden en gedeelde lay-outs. Het Fresh-ontwikkelingsteam heeft aangekondigd dat de implementatie van precompilatietechnologieën de laadsnelheid van de pagina aanzienlijk heeft verhoogd. Er werd opgemerkt dat de activa 45 tot 60 keer sneller werden geleverd door pre-compiling dan door de just-in-time weergave die gepaard gaat met de koude start van een serverloze functie. De versnelde prestaties waren echter gecorreleerd met de grootte van de 'eilanden' of de interactieve componenten die werden uitgezonden.

Een opmerkelijke toevoeging aan Fresh 1.4 is de ondersteuning voor _layout-bestanden, die in wezen functioneren als een route-lokale app-wrapper. Een ontwikkelaar kan deze bestanden in elke routedirectory plaatsen, waarbij Fresh actief alle passende lay-outs detecteert en dienovereenkomstig stapelt.

Met het label deel uit te maken van Deno-technologieën, voegt Fresh op ingenieuze wijze een routeringsframework samen met een sjabloon-engine die pagina's weergeeft volgens de vraag. Projecten kunnen handmatig worden geïmplementeerd op elk platform dat compatibel is met Deno. Het gebruik van een edge-runtime zoals Deno Deploy zorgt zeker voor een optimale ervaring.

Het Fresh-team kijkt ernaar uit om in de nabije toekomst een ingrijpende herziening van het plug-insysteem door te voeren voor meer kracht en begrijpelijkheid. Het raamwerk zal ook de ondersteuning voor weergaveovergangen en SPA-achtige clientnavigatie uitbreiden.

In de snelle evolutie van webontwikkeling biedt Fresh 1.4 een vernieuwd perspectief door superieure laadsnelheden van pagina's te combineren met een gebruiksvriendelijke ontwikkelomgeving. De vorderingen zouden inderdaad een opstap kunnen zijn naar een bredere acceptatie van door Deno aangedreven applicaties. Bedrijven die ook app-ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster aanbieden, vinden deze vooruitgang misschien hoopvol, aangezien ze er voortdurend naar streven om unieke oplossingen aan hun klanten aan te bieden en hun platforms gebruiksvriendelijk en prestatie-efficiënt te maken.