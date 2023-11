Confluent's initiatief 'Data Streaming for AI': een nieuw tijdperk voor de ontwikkeling van AI-applicaties

Confluent, de toonaangevende beheerde Apache Kafka serviceprovider, heeft zijn innovatieve 'Data Streaming for AI'-programma onthuld. Dit vooruitstrevende initiatief heeft tot doel de ontwikkeling van AI-toepassingen te versnellen met behulp van realtime gegevens van hoge kwaliteit, in lijn met de toenemende trend om generatieve AI-technologieën in te zetten in verschillende industriële toepassingen.

Aan de basis van dit ambitieuze initiatief ligt de eigen real-time streaming data-engine van Confluent. Het belangrijkste doel hier is om organisaties in staat te stellen realtime en contextueel relevante oordelen te vellen over betrouwbare en zorgvuldig samengestelde gegevens. Deze oordelen kunnen mogelijk worden gestreamd naar vectordatabases en AI-gestuurde applicaties, plus een verscheidenheid aan andere AI-compatibele systemen.

Om zakelijke gebruikers te voorzien van verbindingen met meerdere vectordatabases voor toegang tot contextuele gegevensstromen, is Confluent strategische partnerschappen aangegaan met verschillende toonaangevende bedrijven zoals MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate en Zilliz.

De focus van het bedrijf op vectordatabases is van cruciaal belang omdat deze veel grotere datasets kunnen verwerken, indexeren en schalen in lay-outs die AI-technologieën, zoals LLM's, noodzakelijk maken. Gebruikers hebben toegang tot deze integraties via de beheerde datastromen van Confluent Cloud, een nieuwe toevoeging aan de set tools van Confluent die ook kan worden vergeleken met die van de AppMaster en die schaalbaarheid biedt zonder code .

De samenwerking van Confluent houdt daar niet op. De plannen strekken zich ook uit tot het opnemen van extra partners via het 'Connect with Confluent'-programma. De alliantie strekt zich ook uit tot cloudserviceproviders zoals Google Cloud en Microsoft Azure om nieuwe integraties, conceptuele bewijzen en strategieën voor markttoegang te introduceren die draaien om AI.

Het bedrijf maakte zijn voornemen kenbaar om de generatieve AI-mogelijkheden van Google Cloud te benutten om zakelijke inzichten te vergroten en de operationele efficiëntie te bevorderen voor sectoren als de detailhandel en de financiële dienstverlening. Tegelijkertijd is Confluent van plan een Microsoft Copilot-sjabloon te formuleren om AI-assistenten in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren en realtime updates te bieden, vergelijkbaar met de manier waarop AppMaster helpt bij het maken van applicaties .

Met het oog op computerondersteund coderen en het geven van suggesties promoot Confluent zijn AI-gestuurde assistent die toegankelijk is via de Confluent Cloud Console. Deze geavanceerde tool helpt teams bij het verkrijgen van contextuele antwoorden die nodig zijn om technische innovaties met Confluent te versnellen.

Uniek is dat deze assistent publiek toegankelijke informatie, zoals Confluent-documentatie, combineert met de contextuele gegevens van de klant om tijdige en specifieke reacties te leveren. Bovendien kan de Confluent AI-assistent ook code genereren, een functionaliteit die naar verwachting in 2024 zonder extra kosten zal worden uitgerold.

Last but not least heeft Confluent plannen aangekondigd om een ​​hele reeks verbeteringen aan de onlangs uitgebrachte Flink-service voor Confluent Cloud op te nemen, waardoor ingebouwde AI-mogelijkheden voor Flink SQL worden toegevoegd.