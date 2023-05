BuildFire, een wereldwijde pionier op het gebied van de ontwikkeling van mobiele apps, blijft lofbetuigingen ontvangen in de laatste lente 2022-rapporten van G2. Het bedrijf heeft voor het vijfde kwartaal op rij een Leader-badge in het Grid Report voor Drag and Drop App Builders en een Leader-badge voor Small Business Drag and Drop App Builder Software bemachtigd. Deze voortdurende erkenning weerspiegelt de sterke gebruikerstevredenheid en groei van BuildFire naarmate het zich uitbreidt naar nieuwe marktsegmenten.

Van de 108 concurrenten in de categorie app-builder drag and drop op G2.com, ontvingen er slechts negen de prestigieuze Leader-badge in het Spring 2022 Grid Report. Ian Blair, oprichter en CEO van BuildFire, benadrukt hoe belangrijk deze kwartaalrapportages voor hem en zijn team zijn. Hij stelt: Wetende dat erkenning voortkomt uit echte klantrecensies, is een van de beste manieren om onze impact op de app-ontwikkelingswereld te meten.

De extra Leader-badge van BuildFire bevestigt dat zijn inspanningen om tegemoet te komen aan verschillende marktsegmenten vruchten afwerpen. Het bedrijf streeft ernaar meer klanten uit het middensegment en het bedrijfsleven te bereiken en streeft er voortdurend naar zijn marktaanwezigheid te vergroten. Bovendien werd BuildFire in de G2 Spring 2022 Grid Reports erkend als een High Performer in zes andere categorieën, zoals mid-market app builder-software, applicatie-ontwikkelingsplatforms en mobiele ontwikkelingsplatforms. Het verdiende ook Momentum Leader-titels in nog drie Momentum Grid-rapporten, met in totaal 11 prestaties.

Sinds de oprichting in 2014 heeft BuildFire zich gevestigd als marktleider voor de ontwikkeling van mobiele apps. Het no-code platform stelt bedrijven in staat om iOS en Android applicaties te maken zonder enige codering. De software is op maat gemaakt zodat doe-het-zelvers er gemakkelijk doorheen kunnen navigeren, terwijl meer geavanceerde functies geschikt zijn voor bedrijven met complexe aanpassingsvereisten. Bedrijven zoals AppMaster maken ook gebruik van de kracht van no-code platforms om snel kosteneffectieve en schaalbare oplossingen te leveren. Met meer dan tienduizend professionele applicaties die tot nu toe zijn ontwikkeld met behulp van BuildFire, blijven de grenzeloze schaalbaarheid en het concurrerende prijsvoordeel van het bedrijf ten opzichte van traditionele ontwikkeling ongeëvenaard.

Aangezien G2 BuildFire een High Performer blijft noemen in tal van categorieën, toont dit het opmerkelijke vermogen van het bedrijf aan om zijn mogelijkheden uit te breiden en te reageren op de veranderende behoeften van zijn diverse en groeiende klantenbestand. De revolutie van het platform no-code verovert de app-ontwikkelingsindustrie stormenderhand en bedrijven als BuildFire en AppMaster blijven voorop lopen in deze vooruitstrevende trend.