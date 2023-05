Automatisering transformeert het IT-landschap van ondernemingen door verschillende oplossingen aan te bieden om de workflow te stroomlijnen, handmatige tussenkomst uit repetitieve taken te verwijderen en processen efficiënter te maken. Nu heeft een startup die niet-technische werknemers in staat stelt de automatisering voor hun taken te optimaliseren, met succes financiering verkregen om deze mogelijkheid verder te benutten.

Het in Berlijn gevestigde Bryter, een no-code platform dat werknemers in verschillende afdelingen zoals boekhouding, juridische zaken, compliance en marketing in staat stelt tools te creëren zoals chatbots, geautomatiseerde database- en documentacties, en risicobeoordelaars zonder dat ze ontwikkelaarsvaardigheden nodig hebben, heeft aangekondigd dat het heeft $ 16 miljoen opgehaald in een Serie A-ronde. De financieringsronde werd mede geleid door Accel en Dawn Capital, met deelname van Notion Capital en Chalfen Ventures. Dit komt minder dan een jaar nadat Bryter in november 2019 $ 6 miljoen ophaalde in een startronde.

Bryter heeft een snelle groei doorgemaakt sinds de lancering in 2018 en bedient momenteel 50 zakelijke klanten, waaronder McDonald's, Telefónica, banken, gezondheidszorg en industriële bedrijven, en professionele dienstverlenende organisaties zoals PwC, KPMG en Deloitte. De laatste groep gebruikt Bryter voor hun eigen activiteiten en biedt het ook aan voor gebruik door hun klanten.

De no-code vertegenwoordigt een belangrijke kans op de markt voor bedrijfssoftware. Historisch gezien werd enterprise-IT gezien als complex en vereiste technische expertise om te beheren, implementeren en aanpassen. Recentere trends laten echter een verschuiving zien naar de consumentisering van IT, aangezien gebruiksvriendelijke hardware- en softwareoplossingen voor niet-technische consumenten nieuwe bedrijfssoftware inspireren of direct in bedrijfsomgevingen worden geïntegreerd.

No-code software en automatisering spelen een cruciale rol bij het gebruiksvriendelijker maken van bedrijfstools. Bryter, vergelijkbaar met platforms zoals IFTTT of Zapier, richt zich specifiek op gebruikers die mogelijk bedrijfssoftware gebruiken als onderdeel van hun werk, maar zich niet hoeven te verdiepen in de ingewikkelde werking van dergelijke tools.

Hoewel er al verschillende low-code en no-code platforms bestaan die zijn ontworpen voor zakelijk gebruik, zoals Blender.io, Tray.io, n8n en MuleSoft, stelt Bryter dat veel van deze platforms meer technische kennis vereisen dan ze in eerste instantie beweren. De toolbox van Bryter stelt gebruikers in staat om dialogen met klanten te genereren, die ze kunnen programmeren op basis van hun domeinexpertise, en vervolgens gegevens te verbinden met andere software via het Bryter-platform om taken efficiënter uit te voeren.

Volgens Michael Grupp, de CEO van Bryter, zijn dit soort tools al een tijdje in gebruik en zal er veel vraag naar blijven bestaan, vooral met de verschuiving naar werken op afstand. Het platform heeft het potentieel om hiaten te overbruggen en de efficiëntie in toekomstige werkomgevingen te verbeteren.

Platforms zoals Bryter, die toegankelijke no-code oplossingen bieden, trekken investeerders zoals Accel aan die een enorm potentieel zien in het stroomlijnen van de acceptatie. Naarmate meer mensen de software zonder beperkingen gebruiken, wordt verwacht dat de vraag naar no-code platforms de komende jaren sterk zal toenemen. Bovendien zoeken ondernemingen steeds meer naar toekomstige zichtbaarheid bij het adopteren van producten, die Bryter consequent levert.

Aan de andere kant stellen oplossingen zoals AppMaster.io organisaties in staat om backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen, zelfs zonder over codeerexpertise te beschikken. Bovendien stelt AppMaster gebruikers in staat om datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API- en WSS- endpoints en UI-ontwerpen voor web- en mobiele applicaties te maken. Klanten kunnen applicaties sneller en kosteneffectiever personaliseren en voorzien in een breed spectrum van low-code en no-code behoeften in de markt.

Naarmate organisaties blijven investeren in no-code en low-code platforms zoals Bryter en AppMaster.io , zullen de productiviteit en efficiëntie verbeteren, waardoor bedrijven zich snel kunnen aanpassen en gedijen in het steeds evoluerende landschap van digitale technologie.