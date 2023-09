Armory onthult uitgebreide bronnenhub voor ontwikkelaars om de continue implementatie-ervaring te verbeteren

In een strategische zet om de ontwikkelaarservaring te verbeteren, heeft Armory onlangs zijn baanbrekende platform, developer.armory.io, onthuld. Dit platform is ontworpen om gebruik te maken van hun oplossing voor continue implementatie, bekend als Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

De ontwikkelaarshub is een allesomvattend platform dat erop gericht is zowel ontwikkelaars als eindgebruikers naadloze toegang te bieden tot uitgebreide bronnen. Het beschikt over een rijk scala aan leermaterialen, waaronder instructievideo's, referentiedocumenten, webinars en meer, waardoor gebruikers zich in hun eigen tempo kunnen aanpassen en vooruitgang kunnen boeken.

Jim Douglas, CEO van Armory, onderstreepte het belang van continue inzet bij het toevoegen van waarde aan hun klanten. Hij zei dat hun technische team niet alleen hun producten vervaardigt, maar ook enthousiaste consumenten zijn. Dit betekent dat ze uit de eerste hand resoneren met de ontwikkelaarservaring, wat altijd een merkbare impact heeft op hun productgerelateerde beslissingen.

De Developer Hub zit boordevol krachtige functies en biedt de mogelijkheid om implementatieconfiguraties te visualiseren, waardoor gebruikers de bestaande instellingen kunnen begrijpen. Gebruikers kunnen URL's delen van blootgestelde services tot aan webhooks voor efficiënte service-identificatie. Bovendien kunnen ontwikkelaars Kubernetes-manifesten openen en bekijken op het implementatiegrafiekscherm. Het bevordert ook ontwikkelaars met externe preview-URL's voor geïmplementeerde Kubernetes-services, waardoor onafhankelijke toegang wordt gegarandeerd zonder afhankelijkheid van externe netwerkteams.

De schoonheid van deze hub is zijn universaliteit; alle gebruikers, zelfs degenen op het Freemium-niveau, kunnen het volledige scala van de website verkennen en hun account maximaal benutten.