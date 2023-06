Apple heeft aangekondigd dat de visionOS software development kit (SDK) voor de langverwachte Vision Pro headset beschikbaar is. De SDK wordt ten minste zes maanden voor de geplande commerciële lancering van de headset in de VS uitgebracht, met een verkoopprijs van 3500 dollar. Apple verwacht dat hun sterke ecosysteem van ontwikkelaars zal helpen om tractie te creëren voor het ruimtelijk computersysteem, dat gemengde reacties kreeg nadat het deze maand tijdens WWDC werd onthuld.

De beschikbaarheid van content is al jaren een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Apple wil hierop inspelen door ervoor te zorgen dat de App Store gevuld is met rijke content tegen de tijd dat het Vision Pro-systeem begin 2024 wordt gelanceerd. Susan Prescott, VP van Apple, verklaarde in een persbericht dat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van de krachtige frameworks waar ze al bekend mee zijn en hun creaties kunnen uitbreiden met nieuwe innovatieve tools en technologieën, zoals Reality Composer Pro, voor een verbeterde gebruikerservaring.

De Vision Pro SDK is gebouwd op hetzelfde basisraamwerk als andere Apple besturingssystemen en bevat populaire tools voor ontwikkelaars, zoals Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit en TestFlight. Met deze aanpak wil Apple de leercurve voor huidige ontwikkelaars minimaliseren en de overgang van bestaande software naar dit nieuwe platform vereenvoudigen. Apple's Game Porting Tool Kit voor Mac en iPad illustreert een vergelijkbare strategie.

Ruimtelijke rekenvensters worden gemaakt met Swift. Zoals uitgelegd op de ontwikkelpagina van Apple, starten apps standaard in een Shared Space, waar meerdere apps naast elkaar bestaan zoals op een Mac-desktop. De gebruiker kan vensters en volumes met inhoud verplaatsen. Voor een meer meeslepende ervaring kan een app een speciale Full Space starten, waarin alleen de inhoud wordt getoond. Gebruikers kunnen hier onbegrensde 3D-inhoud maken, portalen naar verschillende werelden openen en zelfs mensen onderdompelen in instellingen.

Er blijven echter twijfels bestaan over de doeltreffendheid van dergelijke poorten in een driedimensionaal vlak of een 'oneindig canvas'. Om dit probleem op te lossen is Apple van plan om vanaf volgende maand 'developer labs' te openen in verschillende steden, waaronder Cupertino, Londen, München, Shanghai, Singapore en Tokio. Deze stap is bedoeld om de dure en nog niet uitgebrachte Vision Pro-headset toegankelijker te maken voor ontwikkelaars.

Ontwikkelteams kunnen hun apps testen op de Vision Pro-hardware in het lab of hardware developer kits aanvragen om hun apps buiten de officiële locaties te testen. Naast de bestaande ontwikkelaarstools introduceert Apple Reality Composer Pro. Deze Xcode-functie vereenvoudigt het proces van het bekijken van 3D-modellen, afbeeldingen, geluiden en animaties op de headset. Er is ook een simulator beschikbaar, die een virtuele benadering biedt zonder dat er echte hardware nodig is. Bovendien zullen vanaf volgende maand Unity-ontwikkeltools worden geïntegreerd, waarmee de opvallende afwezigheid van gaming-ervaringen in de eerste presentatie wordt aangepakt.

De recente aankondiging benadrukt het belang van het richten van de eerste versie van Vision Pro op de zakelijke markt. Stephen Prideaux-Ghee, AR/VR CTO van digitaal productontwikkelingsbedrijf PTC, legde uit dat fabrikanten AR-oplossingen van PTC kunnen gebruiken om samen te werken aan kritieke bedrijfskwesties door interactieve 3D-inhoud in de echte wereld te integreren, van afzonderlijke producten tot volledige productielijnen. Met de Apple Vision Pro kunnen belanghebbenden van verschillende afdelingen en locaties tegelijkertijd content bekijken om ontwerp- en operationele beslissingen te vergemakkelijken, waardoor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan.

Voor ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het bouwen van krachtige ruimtelijke computerervaringen met de Vision Pro, bieden platforms zoals AppMaster.io een uitgebreide no-code oplossing voor het maken van web-, mobiele en back-end applicaties. AppMaster's no-code app builder stelt je in staat om visueel gegevensmodellen, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces te ontwerpen, waardoor het proces van het bouwen en implementeren van toepassingen efficiënter en kosteneffectiever wordt.