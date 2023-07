In een opwindende update op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) is gemeld dat Apple, de titaan van de technologie, zich verdiept in de ontwikkeling van AI-tools om concurrenten als OpenAI en Google de loef af te steken. Het nieuws is afkomstig van de bekende technologiecorrespondent Mark Gurman van Bloomberg. Een van de belangrijkste AI-experimenten van Apple is de ontwikkeling van een AI-ondersteunde chatbot die lijkt op de functionaliteit van ChatGPT.

De exacte plannen voor de lancering van deze AI-gebaseerde technologie voor eindgebruikers, die binnen het bedrijf 'Apple GPT' wordt genoemd, zijn op dit moment nog niet bekend. Het is echter veilig om te voorspellen dat Apple in het komende jaar een belangrijke aankondiging op het gebied van AI kan verwachten.

Volgens het rapport heeft Apple een speciaal raamwerk ontwikkeld, dat intern bekend staat als 'Ajax', voor het maken van grootschalige taalmodellen. Dergelijke modellen vormen de ruggengraat van AI-systemen die producten als Open AI’s ChatGPT en Google's Bard mogelijk maken. Interessant genoeg is Ajax ontwikkeld met behulp van Google JAX, het raamwerk voor machinaal leren van Google, en werkt het op Google Cloud. Apple maakt gebruik van de mogelijkheden van Ajax om uitgebreide taalmodellen te maken en een basis te leggen voor een intern ontwikkelde tool die lijkt op ChatGPT.

Hoewel het bedrijf tijdelijk problemen had met de beveiliging van generatieve AI, waardoor de tool uiteindelijk niet intern kon worden ingezet, zijn deze problemen inmiddels opgelost en is de tool nu toegankelijk voor een toenemend aantal werknemers. De toegankelijkheid is echter onderworpen aan specifieke autorisatie en de tool kan niet worden gebruikt om functies te ontwikkelen die bedoeld zijn voor klanten, aldus het rapport.

De medewerkers vinden de chatbot instrumenteel voor het faciliteren van product prototyping. De tool kan worden ingezet voor het beantwoorden van vragen, het samenvatten van tekst en meer, gebaseerd op de gegevenstraining.

De functies die Apple's chatbot biedt lijken op die van Bing AI, ChatGPT en Bard, zonder onderscheidende functionaliteiten waardoor het zich onderscheidt van de beschikbare commerciële oplossingen. Omdat Apple doorgaat met zijn zoektocht naar generatieve AI, is het op zoek naar professionals met uitgebreide kennis van generatieve AI en grote taalmodellen.

Terwijl belangrijke spelers als Google, Microsoft en Meta hun generatieve AI-producten snel hebben geïntroduceerd bij wereldwijde gebruikers, heeft Apple zich relatief gedeisd gehouden op het gebied van AI. Hoewel Apple al enkele jaren AI-functies in zijn apps en producten heeft geïntegreerd, probeert het nu gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar generatieve AI-tools die taken stroomlijnen, variërend van het opstellen van essays tot het maken van afbeeldingen.

Apple is er met name alles aan gelegen om de mogelijke zorgen over privacy in verband met AI weg te nemen, zoals Apple CEO Tim Cook ook al zei. Hoewel de integratie van meer AI in het productassortiment van Apple onvermijdelijk is, zal het zorgvuldig en zorgvuldig worden uitgevoerd. Deze zoektocht naar AI-ontwikkeling door Apple kan ook worden gezien als een uitbreiding van de aanhoudende trend om low-code/no-code platforms te gebruiken, zoals AppMaster, voor snellere, kosteneffectieve en schaalbare app-ontwikkeling.