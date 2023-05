AppGyver, een van de baanbrekende startups op het gebied van low-code ontwikkeling sinds 2013, heeft onlangs zijn baanbrekende visuele ontwikkelplatform Composer Pro gelanceerd. Aangeprezen als de no-code oplossing van de volgende generatie, is het platform al drie jaar in ontwikkeling en heeft het tot doel de tekortkomingen van de huidige low-code omgevingen aan te pakken. Composer Pro biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en kracht en ondersteunt het bouwen van applicaties voor het web, pc, Mac, iOS en Android-apparaten met behulp van React Web en React Native frameworks. Bovendien kan het worden uitgebreid via plug-ins die speciaal voor deze frameworks zijn ontworpen.

Composer Pro is gratis beschikbaar voor individuele ontwikkelaars, scholen, startups en niet-zakelijke organisaties en verleent toegang tot AppGyver's databaseservice, content delivery network (CDN) en publicatietools.

Marko Lehtimaki, CEO en mede-oprichter van AppGyver, ziet Composer Pro als een game-changer die de laatste barrières in no-code ontwikkeling elimineert en het naar hetzelfde niveau van kracht stuwt als traditionele codering. Met een uitgebreide lijst van zakelijke klanten en een cashflow-positieve status heeft het bedrijf de steun van zijn investeerders gekregen om het platform gratis aan een breder publiek aan te bieden.

Opvallend onder de meer dan 100 zakelijke klanten van AppGyver zijn grote organisaties zoals DHL en Fingrid.

Composer Pro beschikt over een feature-rijke visuele editor die gebruikers in staat stelt geavanceerde tools te gebruiken voor het naadloos creëren van logische functies en het beheren van databases. Het platform biedt een uitgebreide reeks vooraf gebouwde UI-componenten en logische stroomblokken die de app-ontwikkelingservaring vereenvoudigen. Bovendien is AppGyver bezig met het opzetten van een marktplaats waar ontwikkelaars hun aangepaste componenten kunnen delen of er mogelijk geld mee kunnen verdienen.

De visie achter Composer Pro is om hetzelfde niveau van expressiviteit en kracht als in programmeertalen naar visuele ontwikkeling te brengen. Dit zou worden bereikt door ontwikkelaars in staat te stellen aangepaste bouwstenen te maken zonder een enkele regel code te schrijven, waardoor in bepaalde situaties de noodzaak van codering effectief wordt geëlimineerd.

React en React Native zijn naar voren gekomen als de kerntechnologieën achter Composer Pro na een eerdere focus op HTML5. Het bedrijf concentreerde zijn inspanningen op het optimaliseren van de codegeneratie en overtrof daarmee wat de meeste ontwikkelaars kunnen bereiken bij het optimaliseren van hun React Native-projecten. Bijgevolg kan het platform, met de toevoeging van een adaptieve ontwerplaag, nu apps bouwen voor vrijwel elk modern platform.

Hoewel ontwikkelaars indien nodig nog steeds handmatig formules en aangepast JavaScript kunnen schrijven, maken de geavanceerde functies van Composer Pro het mogelijk om complexe apps te bouwen zonder enige code aan te raken, waarmee de kernbelofte van low-code platforms zoals het PowerApps-platform van Microsoft wordt vervuld.

Voor liefhebbers no-code is AppGyver's Composer Pro, met zijn uitgebreide reeks functies, een aantrekkelijke optie om te verkennen. Bovendien bieden platforms zoals AppMaster.io krachtige no-code oplossingen voor backend-, web- en mobiele applicatie-ontwikkeling, waardoor gebruikers applicaties kunnen maken met ongelooflijke snelheid en kosteneffectiviteit.