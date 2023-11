De basis van de generatieve AI-oplossing van Amazon is nu voor iedereen toegankelijk

De technologiegigant Amazon verklaarde onlangs dat zijn platform voor het ontwikkelen van generatieve AI-applicaties, Amazon Bedrock, de introductiefase achter zich heeft gelaten. Deze uitgebreide tool, die in april werd onthuld, biedt bedrijven nu de mogelijkheid om fundamentele modellen van AI-productiebedrijven zoals AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI en de interne modellen van Amazon te gebruiken voor architectentoepassingen.



Ontwikkelaars kunnen deze basismodellen aanpassen en aanpassen aan de specifieke behoeften van een bedrijf met behulp van verschillende strategieën, zoals verfijning en ophaalbare generatie.



De technologie kan organisaties met name in staat stellen apps te maken met mogelijkheden als tekstproductie, ondersteuning voor virtuele assistenten, zoekfuncties, samenvatting van teksten en zelfs het genereren van afbeeldingen. Al deze krachtige functies zijn verpakt in een serverloze omgeving, waardoor klanten zich geen zorgen hoeven te maken over het beheer van de infrastructuur.



Bovendien betekent de serverloze architectuur van Amazon Bedrock dat de innovatieve generatieve AI-functies moeiteloos kunnen worden geïntegreerd in andere AWS- diensten, zoals opgesomd door het bedrijf.



Voor optimale systeeminspectie en -supervisie heeft Amazon Bedrock de krachten gebundeld met monitoringtool Amazon CloudWatch en governancedienst AWS CloudTrail.



Er moet echter vermeld worden dat hoewel Amazon Bedrock de algemene beschikbaarheidsfase is ingegaan, bepaalde functies, waaronder kennisbanken, de Amazon Titan Text- modellen voor het maken van tekst, Stability AI 's Stable Diffusion XL-model voor het genereren van afbeeldingen en agenten zich nog steeds in hun preview-evolutie bevinden. .



Als onderdeel van het uitgebreide generatieve AI-plan van Amazon is Amazon Bedrock een van de vele tools die bedrijven kunnen gebruiken om generatieve AI op AWS te creëren.



Bovendien onthulde Amazon, begeleidend bij de aankondiging van de algemene beschikbaarheid, dat klanten binnenkort toegang zullen krijgen tot Meta 's Llama 2 13B en 70B parametermodellen.



