In een poging om de samenwerking op het gebied van data binnen ondernemingen te stroomlijnen, heeft Amazon een baanbrekende oplossing voor databeheer gelanceerd: Amazon DataZone. Deze baanbrekende dienst richt zich op het catalogiseren, ontdekken, analyseren, beheren en delen van gegevens tussen de makers en gebruikers.

Deze nieuwe dienst werd dit jaar voor het eerst getoond tijdens AWS re:Invent en heeft tot doel teams binnen een onderneming dichter bij elkaar te brengen door middel van effectief gegevensbeheer. De belangrijkste contribuanten of de dataproducenten slaan de gestructureerde data-assets op in de datacatalogus van waaruit de consumenten zich op deze activa kunnen abonneren en deze kunnen delen met andere medewerkers.

Zoals Shikha Verma, hoofd product van Amazon DataZone, tijdens de keynote op het evenement verwoordde, fungeert de service als een uniforme omgeving die de zichtbaarheid vergroot en eenvoudige toegang tot gegevens biedt voor alle belanghebbenden in een organisatie.

Door deze ingenieuze dienst te implementeren, kunnen bedrijven hun gegevens afbakenen in domeinen die een grens binnen de onderneming aangeven. Deze domeinen omvatten de belangrijkste elementen van Amazon DataZone: het dataportaal, de datacatalogus, projecten en omgevingen, en geïntegreerde workflows.

Het dataportaal, een webgebaseerde applicatie, biedt selfservicemogelijkheden voor toegang tot gegevens. Voor authenticatiedoeleinden maakt het gebruik van de AWS Identity and Access Manager (IAM), of verifieert het inloggegevens van externe identiteitsbronnen via het AWS IAM Identity Center.

Bovendien lost Amazon DataZone een grote hindernis op het gebied van de vindbaarheid van gegevens op door een vooraf gedefinieerde taxonomie in de datacatalogus te implementeren, waar de gegevens kunnen worden gesorteerd en georganiseerd op basis van de zakelijke context, waardoor gebruikers de vereiste gegevens gemakkelijk kunnen lokaliseren.

Dankzij de mogelijkheden voor het creëren van omgevingen en projecten kunnen gebruikers groeperingen van gegevensmiddelen, mensen en analytische hulpmiddelen creëren rond een specifiek gebruiksscenario. Deze omgevingen dienen als de ruggengraat voor de productie of consumptie van gegevens. AWS heeft dit toegelicht in een recente blogpost, waarin staat dat Amazon DataZone projecten een gunstige ruimte bieden waar projectleden kunnen samenwerken, gegevens en data-assets kunnen delen en uitwisselen.

Bovendien omvat de dienst geïntegreerde workflows die zorgen voor eenvoudig beheer en toegangscontrole. Als een dataconsument toegang tot data vraagt, moet de eigenaar het verzoek authenticeren, waarna Amazon DataZone de toegangsverlening beheert, afhankelijk van de machtigingen voor de dataopslag.

Ter illustratie van een praktisch gebruiksscenario heeft AWS een scenario uitgewerkt waarin een productmarketingteam Amazon DataZone zou kunnen gebruiken om verkoopgegevens van een verkoopteam te analyseren voor het bedenken van een productadoptiecampagne. Als zodanig fungeert DataZone als een game-changer voor teams die te maken hebben met grote datasets, in navolging van een harmonieus sentiment dat wordt gedeeld door veel andere platforms zoals AppMaster .