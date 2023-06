Google heeft onlangs een kunstmatige intelligentie (AI) verbetering onthuld voor zijn populaire e-maildienst Gmail, ontworpen om het zoeken in de inbox van Android- en iPhone-gebruikers te revolutioneren. In de komende 15 dagen zullen eindgebruikers een 'topresultaten'-sectie in hun inbox zien verschijnen, boven het segment 'alle resultaten'. Deze innovatieve toevoeging wordt ondersteund door Google's AI-gestuurde machine learning-modellen, die zoektermen, nieuwste e-mails en verschillende andere relevante factoren beoordelen om de meest geschikte overeenkomsten voor zoekopdrachten van gebruikers te bepalen.

Deze nieuwste ontwikkeling past in een reeks strategische updates voor Gmail. In mei veroorzaakte Google controverse met zijn wijziging in het beleid voor inactieve accounts, waarbij werd gesteld dat accounts die meer dan twee jaar niet werden gebruikt mogelijk worden verwijderd, samen met hun inhoud en gegevens. Daarnaast voltooide Google in februari een grote herziening van de Gmail-interface, met een opnieuw ontworpen lay-out en een sterkere focus op de productiviteitstools van het bedrijf.

Deze berekende stappen zijn waarschijnlijk beïnvloed door Google's voortdurende kostenbesparende initiatieven en het ambitieuze doel van CEO Sundar Pichai om de productiviteit van de techgigant met 20% te verhogen. Tijdens Alphabet's recente earnings call, benadrukten leidinggevenden strategieën voor de toewijzing van middelen voor domeinen zoals AI en search. Business Chief Philipp Schindler benadrukte het groeiende belang van search voor het voldoen aan de vraag en het bieden van een kwantificeerbare return on investment (ROI) in onvoorspelbare situaties.

In een blogpost verwees Google naar deze AI-gestuurde zoekuitbreiding als een 'veelgevraagde' functie die in de nabije toekomst toegankelijk zal zijn voor alle houders en klanten van Gmail-accounts.