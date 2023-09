2023 年の IT 民主化

IT 民主化とは何ですか?

IT 民主化とは、情報技術 (IT) リソースを非技術ユーザーにとってよりアクセスしやすく、手頃な価格で使いやすくし、企業や個人が IT 専門家の専門知識に頼ることなくテクノロジーを活用できるようにするプロセスを指します。