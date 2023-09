VLGE presenta un set di strumenti senza codice per i mondi digitali di arte, moda e bellezza

Il metaverso è stato un argomento caldo ultimamente, soprattutto con Apple che ha presentato le sue cuffie Apple Vision Pro. Questo annuncio e il rilascio delle cuffie Visor XR di Immersed suggeriscono un crescente appetito nell'arena del "calcolo spaziale".

Tra gli attori in erba in questo spazio c'è VLGE, una startup francese che recentemente si è assicurata un finanziamento di 4 milioni di dollari da importanti investitori come Venrex VC e L'Oréal. Invece di fare affidamento su giganti della tecnologia come Meta e Mark Zuckerberg, VLGE cerca di dare potere alle industrie focalizzate su moda, arte e bellezza affinché la moda e tragga profitto dai loro regni digitali.

Il prodotto V-Suite della startup offre strumenti no-code per la costruzione del mondo e la gestione delle risorse. Con la sua recente presentazione, invita creatori e marchi a esplorare il suo Software Development Kit (SDK). Gli SDK, come Emergence SDK di VLGE e Crucible per Unreal Engine, sono cruciali per stabilire standard negli ecosistemi tecnologici emergenti che attraggono sviluppatori e innovatori.

Tra i sostenitori di spicco di VLGE figurano il British Fashion Council, BOLD (il ramo venture capital di L'Oréal), il VR Fund e altri nomi rispettabili. Inoltre, professionisti esperti di Wave, Sandbox e Paper Magazine consigliano la startup. Dietro l'ambiziosa spinta di VLGE c'è la fondatrice Evelyn Mora, un'imprenditrice finlandese radicata in Francia con un background nella moda e nella fotografia sostenibili. Mora è stata anche riconosciuta per aver guidato la settimana della moda sostenibile finlandese e per aver lanciato la prima settimana della moda 3D.

Mora immagina un mondo in cui il metaverso sia diversificato, non monopolizzato da un unico gigante. Ha evidenziato i limiti di costo, esperienza utente e scalabilità delle attuali piattaforme. Il suo obiettivo con VLGE è offrire ai creatori un modo flessibile ed economico per tradurre le loro idee in realtà virtuali. Inoltre, prevede che i marchi sfruttino questi mondi digitali per ridurre al minimo il loro impatto ambientale pur rimanendo in prima linea nei movimenti culturali e artistici.

VLGE ha introdotto V-BLDR, uno strumento no-code che consente agli utenti di assemblare spazi virtuali da vari modelli per semplificare il processo di creazione. Inoltre, la piattaforma offre molteplici vie di monetizzazione, inclusa l’integrazione di NFT, rendendo VLGE un promettente contendente nello spazio del metaverso.

Un'altra menzione degna di nota nell'ambito del metaverso è Spatial, che si è assicurata un finanziamento di 47,3 milioni di dollari. Offre ai creatori di NFT una piattaforma per progettare e ospitare eventi virtuali. Inoltre, Exclusive mira a essere un alleato web3 per i marchi, offrendo una piattaforma di oggetti da collezione digitali. Il loro recente finanziamento iniziale di 2,2 milioni di euro è stato sostenuto da Tioga Capital e altri.

In conclusione, mentre lo spazio digitale può evolversi con nuovi concorrenti come "Zuckerverse" che reindirizzano la sua attenzione, VLGE rimane salda nella sua missione di ringiovanire e ridefinire il metaverso.