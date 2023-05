Offrendo un nuovo approccio all'esplorazione dei dati, Canvas dà potere ai team non tecnici fornendo un'interfaccia facile da usare, simile a un foglio di calcolo, che elimina la necessità di competenze SQL o di team dedicati ai dati. Fondati ispirandosi alla loro esperienza in Flexport, Luke Zapart, Ryan Buick e Will Pride vedono in Canvas uno strumento di collaborazione dinamico che colma il divario tra team aziendali e team di dati.

Con la notevole crescita del moderno stack di dati, i tradizionali strumenti di business intelligence devono affrontare la crescente concorrenza di alternative più specializzate. Ma con la creazione di Canvas, le aziende possono sfruttare senza problemi la potenza dei moderni stack di dati senza dover fare affidamento sulla conoscenza del linguaggio SQL (Structured Query Language) o su un ampio staff di data team. Canvas mira a rivoluzionare il processo decisionale dei team aziendali, consentendo ai team di dati di concentrarsi sulla strategia.

Una caratteristica distintiva di Canvas è che presenta agli utenti una "tela bianca" dove possono trovare le informazioni di cui hanno bisogno da una tabella di definizioni fornita dal team dati. Gli utenti possono drag and drop questa tabella sul canvas e interagire con essa in modo simile a Google Sheets, utilizzando pulsanti come "pivot" per costruire metriche o generare grafici e diagrammi. Lo strumento favorisce anche la collaborazione: gli utenti possono taggare i membri del team per ricevere assistenza o suggerimenti.

Il lancio di Canvas avviene dopo che l'azienda ha raccolto 4,2 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Sequoia, insieme ad Abstract Ventures, SV Angel e numerosi investitori individuali, molti dei quali sono rinomati esperti di dati e fondatori nel settore dei dati. Canvas intende utilizzare il nuovo capitale per rafforzare la propria offerta di prodotti ed estendere la propria portata a un maggior numero di clienti. Con il progredire della roadmap, l'azienda espanderà le strategie di go-to-market e lo sviluppo del prodotto, ed esplorerà un altro round di raccolta fondi quando avrà raggiunto i primi 10-20 clienti.

Mentre Canvas intraprende il suo viaggio per rivoluzionare l'esplorazione dei dati per i team non tecnici, le aziende e i privati beneficeranno dell'accesso efficiente alle informazioni cruciali fornito da questo strumento innovativo. La crescita dell'azienda e il nuovo round di finanziamento riflettono la crescente domanda di soluzioni legate ai dati e Canvas è in prima linea in questo campo.