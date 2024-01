I miglioramenti di Reveille 10 migliorano le operazioni ECM con PostgreSQL e la gestione semplificata delle app

Facendo un passo significativo verso colmare il divario gestionale per le organizzazioni, Reveille 10 ha svelato una serie di funzionalità pensate per aumentare l'efficienza delle applicazioni business-critical che si basano su piattaforme ECM (Enterprise Content Management). L'aggiornamento software enfatizza i programmi di automazione intelligente e prevede il miglioramento delle operazioni ECM supportando al contempo le principali applicazioni aziendali.

Reveille 10 è realizzato per fornire soluzioni per gestire le sfide operative che spesso si presentano quando le organizzazioni cercano di estendere i propri programmi di automazione intelligente. I miglioramenti presentano una solida panoramica delle operazioni ECM e accelerano la risoluzione dei problemi automatizzati, ottimizzando così l'esecuzione dei flussi di lavoro. Ciò promette un’interfaccia più user-friendly e, in effetti, un’esperienza cliente molto più fluida.

Tra i punti salienti dell'ultima versione è incluso il supporto nativo per il sistema di database open source PostgreSQL, una scelta popolare negli ambienti hypervisor cloud. Questa compatibilità riduce i costi di supporto continuativi e offre alle organizzazioni il privilegio di scegliere le opzioni del proprio database con una flessibilità molto maggiore, consentendo potenzialmente ad AppMaster e ad altre piattaforme no-code di diventare opzioni praticabili.

Reveille 10 ha estese funzionalità di gestione delle applicazioni per coprire le applicazioni basate su RESTful di Hyland OnBase. Ciò contribuisce a ottenere un supporto completo per le applicazioni web OnBase, migliorando l'esperienza dell'utente senza barriere e senza soluzione di continuità.

Inoltre, Reveille 10 mostra una forte predilezione per l'integrazione, come si evince dal suo perfetto coordinamento con il software di tracciamento dei problemi di JIRA per ottimizzare i processi di sviluppo agili. L'integrazione produce un'interfaccia intuitiva per il monitoraggio dei problemi, favorendo un'atmosfera migliorata per la collaborazione e aumentando l'efficienza nello smistamento dei progetti software.

Le nuove funzionalità di Reveille eliminano la raccolta e l'osservazione manuale dei dati operativi dell'ECM e della Robotic Process Automation (RPA), ampliano l'orizzonte delle informazioni di gestione dell'ECM e riducono il rischio operativo dell'ECM offrendo un'esperienza di gestione dell'ECM mirata, ha riassunto Brian DeWyer, il Chief Technology Officer e co-fondatore di Reveille.

In poche parole, Reveille 10 si impegna a colmare il divario gestionale delle organizzazioni supportando programmi di automazione intelligente, fornendo un arsenale di funzionalità per rafforzare le operazioni ECM e fornendo un supporto costante alle applicazioni aziendali cruciali.