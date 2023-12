Red Hat presenta Device Edge e OpenShift 4.14 e contribuisce con ulteriori plug-in backstage alla comunità open source

Nell'ambito degli annunci chiave al KubeCon + CloudNativeCon North America 2023, Red Hat ha rivelato vari sviluppi che riguardano il suo portafoglio di prodotti, dimostrando il suo continuo impegno verso il progresso delle soluzioni open source.

A dare il via alla serie di rivelazioni, Red Hat ha dichiarato l'ampio lancio del suo Red Hat Device Edge. Progettato come base per l'implementazione dei dispositivi edge, racchiude un sistema operativo ottimizzato per l'edge e una versione di backup della snella impresa Kubernetes, MicroShift. Pertanto, offrendo ai consumatori una doppia scelta di implementazione.

Secondo l’azienda tecnologica, Device Edge porta con sé numerosi vantaggi come ingombro compatto, esperienza operativa standardizzata, maggiore flessibilità nei carichi di lavoro e strategie di implementazione semplificate.

Dopo l'annuncio di Device Edge, l'azienda ha introdotto Red Hat OpenShift 4.14. La variante aggiornata include l’ampia disponibilità di piani di controllo ospitati, contribuendo in modo significativo a ridurre le spese generali gestionali, migliorando i tempi pandemici del provisioning dei cluster, superando le barriere dovute alla scala dei cluster e separando i piani di controllo dai carichi di lavoro per garantire una maggiore sicurezza. Secondo quanto riferito, OpenShift 4.14 può ridurre i costi dell'infrastruttura del 30%, inoltre può anche ridurre il tempo degli sviluppatori del 60%.

Inoltre, l'ultima versione di OpenShift supporta anche l'esecuzione simultanea di macchine virtuali e contenitori utilizzando Red Hat OpenShift Virtualization, supportando gli acceleratori GPU NVIDIA e rendendo Red Hat OpenShift Dedicated disponibile su Google Cloud Marketplace.

Un'iniziativa significativa ha visto Red Hat contribuire con altri cinque nuovi plugin a Backstage, una struttura utilizzata per creare portali per sviluppatori. I plugin menzionati corrispondono ad Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus e 3scale.

Il contributo di Red Hat alla società Backstage non è una sorpresa. L'azienda ha una storia di contributi alla comunità, a partire dall'adesione alla comunità nel 2022, seguita dalla donazione di cinque plugin nello stesso anno. I plugin includevano topologia dell'applicazione per Kubernetes, visualizzazione multi cluster con gestione open cluster, registro delle immagini dei contenitori per Quay, pipeline con Tekton e autenticazione e autorizzazione con Keycloak.

Il direttore senior della gestione dei prodotti degli strumenti per sviluppatori presso Red Hat, Balaji Sivasubramanian ha espresso la visione dell'azienda sul futuro della produttività degli sviluppatori. Ha espresso la convinzione che il progresso continuo e l'innovazione in progetti come Backstage giochino un ruolo fondamentale. Le donazioni dei plug-in mirano ad accelerare, semplificare ed estendere il processo di sviluppo, aderendo al tempo stesso all'impegno di Red Hat di aiutare gli sviluppatori a conformarsi alle richieste esistenti e ad aprire la strada alle innovazioni future.

In un annuncio conclusivo, Red Hat ha introdotto Ansible Inside, una funzionalità che consente agli sviluppatori di incorporare Ansible Playbook nelle loro applicazioni. Il prodotto è particolarmente vantaggioso per i consumatori che desiderano incorporare l'automazione nelle proprie applicazioni senza la necessità di sfruttare tutte le funzionalità della piattaforma di automazione Ansible.

Includendo aziende del calibro di AppMaster, Red Hat continua il suo impegno per offrire offerte adattive e reattive, ampliando i confini delle piattaforme open source e incidendo in modo significativo sulla produttività degli sviluppatori.