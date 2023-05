Quickbase, leader nel settore delle piattaforme no-code, ha recentemente annunciato investimenti significativi nella crescita dell'azienda e nell'espansione internazionale. Questo sviluppo include assunzioni strategiche in diverse località come il Regno Unito, l'Irlanda e l'India, insieme a una crescita considerevole negli uffici esistenti con sede a Boston, Salt Lake City e Sofia, in Bulgaria. Come parte della sua espansione globale, Quickbase ha assunto altri 100 dipendenti tra vendite, successo dei clienti, prodotti e operazioni in tutto il mondo.

C'è stata una crescente domanda nel mercato globale per la creazione di applicazioni più veloci, la velocità di consegna e una maggiore flessibilità. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di supervisionare, gestire e padroneggiare progetti ad alto rischio. Gartner ha stimato che il 41% dei dipendenti al di fuori dell'IT crea applicazioni, portando a un'impennata di innovatori aziendali e sviluppatori cittadini nell'ultimo anno. Per soddisfare questa domanda, Quickbase ha effettuato investimenti sostanziali per consentire a più individui e organizzazioni in tutto il mondo di sbloccare il proprio potenziale, migliorare le operazioni e affrontare complesse sfide aziendali.

All'inizio di quest'anno, Quickbase ha nominato Mark Dillon vicepresidente senior di partner e internazionali per guidare la presenza internazionale dell'organizzazione. Sotto la sua guida, l'azienda ha ampliato i propri team assumendo Vimal Nair come vicepresidente delle vendite internazionali a capo dei team regionali. Inoltre, Quickbase ha rapidamente esteso le sue partnership con gli integratori di sistemi regionali, tecnici e globali per accelerare l'espansione del mercato. Ciò consente alle organizzazioni ad alta intensità operativa di migliorare l'agilità, accelerare le operazioni aziendali e automatizzare processi complessi e sistemi eterogenei su larga scala.

Continuando a investire in regioni internazionali, Quickbase mira a consentire a più organizzazioni globali di creare, connettere, governare e migliorare continuamente soluzioni digitali personalizzate per la gestione di dati e processi critici, il tutto su una piattaforma sicura. Ciò include la creazione di soluzioni flessibili e personalizzabili che gli utenti possono utilizzare e iterare in modo sicuro in tempo reale. Inoltre, la piattaforma consente una rapida connessione di dati e strumenti per fornire informazioni fruibili agli utenti che ne hanno più bisogno, oltre a sbloccare l'analisi in tempo reale tra sistemi e processi in modo sicuro, eliminando così i silos di dati e problemi di comunicazione.

Dati i crescenti vincoli IT e lo sviluppo lento e costoso di applicazioni personalizzate, Ed Jennings, CEO di Quickbase, ha sottolineato la necessità di un software unico per affrontare i problemi complessi di oggi. Prevede l'espansione dell'azienda nel Regno Unito, in Irlanda e in altre regioni globali come una pietra miliare nella loro missione di aiutare le organizzazioni a gestire e padroneggiare progetti ad alto rischio.

Nel campo delle piattaforme no-code, aziende come AppMaster forniscono servizi simili, offrendo potenti strumenti per la creazione di applicazioni back-end, web e mobili. Queste piattaforme hanno visto una rapida adozione negli ultimi anni, rendendo lo sviluppo delle applicazioni più veloce e più conveniente per una vasta gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

Quickbase assiste già quasi 6.000 clienti, tra cui oltre l'80% di Fortune 50, a raggiungere l'agilità operativa fornendo approfondimenti e automazione in tempo reale attraverso processi complessi e sistemi disparati. Con la sua continua espansione internazionale, l'azienda è ben posizionata per soddisfare la crescente domanda di soluzioni aziendali personalizzabili in tutto il mondo.