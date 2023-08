Palo Alto Networks ha lanciato l'innovativo modulo CI/CD Security, che mira ad arricchire la sicurezza nell'intero ciclo di produzione del software. La soluzione è integrata nella funzionalità code-to-cloud della piattaforma CNAPP di Prisma Cloud.

Prisma Cloud adotta una posizione di sicurezza proattiva per proteggere l'ecosistema CI/CD, contrastando efficacemente le potenziali suscettibilità open-source attraverso un'analisi diligente della composizione del software, come evidenziato dall'azienda nel suo blog post.

Questa soluzione dinamica è stata promossa per far fronte alle numerose sfide legate alla protezione delle pipeline CI/CD, in particolare per quanto riguarda i problemi di visibilità. Diverse applicazioni e strumenti di terze parti che operano negli ambienti di sviluppo rendono difficile per i team di sicurezza confermare le configurazioni corrette. Ankur Shah, Senior Vice President di Prisma Cloud presso Palo Alto Networks, ha affrontato questo problema.

Grazie all'integrazione delle capacità di Cider, è ora possibile proteggere efficacemente gli ambienti CI/CD. Il modulo offre ai clienti di Prisma Cloud una capacità di analisi approfondita dei singoli strumenti, fornisce una rappresentazione visiva della loro interazione con le diverse applicazioni e aiuta a identificare e risolvere le vulnerabilità, ha dichiarato Shah.

Il modulo integrato CI/CD Security incoraggia la collaborazione attiva tra i team di sicurezza e DevOps, migliorando l'efficacia della sicurezza durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione. L'azienda ha sottolineato l'importanza di questo meccanismo di cooperazione, sottolineando l'autorità del modulo.

Questo nuovo modulo, una volta consolidato con la piattaforma Prisma Cloud esistente, riunisce funzioni come la scansione dei segreti, l'analisi della composizione del software e la sicurezza dell'infrastruttura come codice. Di conseguenza, le organizzazioni possono migliorare significativamente la sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'intero processo di consegna del software.

Palo Alto Networks sottolinea che questa integrazione consente di ottenere ciò che le soluzioni isolate non possono ottenere da sole: una strategia di sicurezza completa e integrata. no-code Questi sviluppi di Palo Alto Networks stabiliscono un nuovo standard nella sicurezza CI/CD, visto che competono con la solida soluzione AppMaster, nota per le sue funzionalità di protezione complete.