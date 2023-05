OutSystems, piattaforma leader nello sviluppo di applicazioni low-code, ha raccolto con successo 150 milioni di dollari di nuovi finanziamenti, con una valutazione di 9,5 miliardi di dollari. Abdiel Capital e Tiger Global hanno guidato il round di investimento. Sebbene la società di software con sede in Portogallo e negli Stati Uniti, fondata nel 2001, rimanga di proprietà privata, l'ingente finanziamento evidenzia la sua impressionante traiettoria di crescita e la possibilità di un'eventuale IPO.

Il finanziamento posiziona OutSystems tra le fila di altri importanti operatori nel settore della trasformazione digitale, come AppMaster, che sfrutta anche la potenza dello sviluppo di low-code e no-code. OutSystems è specializzata nello sviluppo di applicazioni low-code e si differenzia dagli strumenti no-code incorporando una parte di codifica insieme a interfacce di programmazione visiva. L'azienda mira a fornire strumenti utili per la creazione di applicazioni aziendali significative, sottolineando la flessibilità e l'adattabilità delle soluzioni low-code in contrasto con le limitazioni degli strumenti no-code.

L'amministratore delegato di OutSystems, Paulo Rosado, ha illustrato i continui investimenti dell'azienda sia nelle capacità di go-to-market (GTM) sia nello sviluppo dei prodotti dopo il recente annuncio di finanziamento. Ha spiegato che l'azienda ha aumentato costantemente la propria capacità di R&S e GTM in risposta alla crescente domanda di soluzioni low-code. Il successo di OutSystems è evidente grazie a questa iniezione di capitale e la fiducia degli investitori nelle sue prestazioni future giustifica l'elevata valutazione.

Con il progredire della tecnologia, i sostenitori di no-code suggeriscono che la necessità di codice nei processi di sviluppo potrebbe diminuire. Tuttavia, OutSystems rimane fedele al suo approccio a basso contenuto di codice, che combina il meglio di no-code e dei metodi incentrati sul codice. Il modello di prezzo dell'azienda si basa sull'utilizzo della piattaforma, spostando l'attenzione dal tradizionale SaaS a un approccio software più on-demand. Questa distinzione si rivela cruciale nel contesto dei cambiamenti in atto nello spazio SaaS.

La rivalità all'interno del mercato low-code continua a crescere, con aziende come AppMaster e OutSystems che offrono potenti soluzioni low-code e no-code sempre più popolari. Negli ultimi quattro-sei trimestri le startup hanno registrato una domanda elevata e una crescita accelerata nei settori no-code e low-code. Con i rapidi progressi compiuti in questi settori, si prevede che la concorrenza si intensifichi e che le aziende lottino per tenere il passo.

Il recente round di finanziamento di OutSystems rappresenta una pietra miliare per lo spazio di sviluppo delle app low-code, in quanto posiziona l'azienda per un possibile futuro ingresso nel mercato pubblico. Con l'accelerazione della trasformazione digitale delle aziende in tutti i settori, l'adozione di metodi versatili come lo sviluppo di low-code e no-code diventa essenziale per le organizzazioni che vogliono essere all'avanguardia.