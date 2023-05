Il settore tecnologico sta attualmente subendo una trasformazione senza precedenti, in parte a causa delle recenti turbolenze economiche. Secondo Layoffs.fyi, a metà novembre oltre 45.000 dipendenti dell'industria tecnologica statunitense sono stati licenziati. Il New York Times attribuisce questa tendenza a fattori come la rapida espansione, la stravaganza aziendale e la feroce competizione per i migliori talenti. Tuttavia, con il progresso delle soluzioni low-code e no-code, le aziende possono prepararsi all'incertezza investendo in strumenti che consentano ai loro team di rispondere in modo rapido ed efficace di fronte alla riduzione della forza lavoro.

Le tecnologie Low-code e no-code vengono sempre più integrate negli stack tecnologici delle aziende, consentendo ai dipendenti di creare software senza bisogno di un background nello sviluppo di software. Secondo un rapporto Gartner del 2021, entro il 2025 il 70% delle nuove applicazioni sarà creato utilizzando strumenti low-code o no-code, rispetto a meno del 25% nel 2020. Questi strumenti offrono numerosi vantaggi, tra cui efficienza in termini di costi e scalabilità, fornire alle aziende le soluzioni agili di cui hanno bisogno per rimanere all'avanguardia in un panorama in continua evoluzione.

Nonostante i vantaggi, alcune organizzazioni potrebbero esitare nell'adottare strumenti low-code o no-code a causa delle preoccupazioni sui loro limiti o sulle loro implicazioni per i ruoli degli sviluppatori. Tuttavia, è essenziale considerare i potenziali vantaggi e le opportunità che queste tecnologie possono offrire. Dotando i lavoratori qualificati di strumenti low-code e no-code, le aziende possono sfruttare il proprio talento per sviluppare soluzioni innovative, promuovendo un ambiente di produttività e successo interfunzionali.

Le tecnologie Low-code e no-code offrono numerosi vantaggi per le aziende, tra cui:

Con l'attuale carenza di ingegneri del software, gli strumenti low-code e no-code possono aiutare a colmare il divario consentendo agli sviluppatori cittadini di creare soluzioni che in precedenza richiedevano conoscenze specialistiche. Migliorare le competenze dei dipendenti con queste potenti tecnologie può non solo migliorare la reattività organizzativa, ma anche fornire opportunità di avanzamento di carriera.

Prendiamo ad esempio Mortgage Educators and Compliance (MEC). Incaricato di creare un'app mobile per la sua società di formazione e formazione ipotecaria, il reparto IT si è rivolto a soluzioni no-code, consentendo loro di sviluppare rapidamente un'app innovativa che ha aumentato il traffico e le entrate del 50%. Adottando e implementando strumenti no-code, MEC ha ottenuto un vantaggio competitivo fornendo al contempo un servizio prezioso ai propri clienti.

Le piattaforme Low-code e no-code possono aiutare ad abbattere le barriere tra dipendenti tecnici e non tecnici, favorendo la collaborazione e accelerando i tempi di completamento dei progetti. Ciò è particolarmente importante nel frenetico ambiente aziendale odierno, che richiede una rapida innovazione e risultati misurabili.

Ad esempio, Wave, una piattaforma per la salute emotiva, ha riscontrato difficoltà di comunicazione tra team creativi e tecnici durante lo sviluppo di un'app mobile. Utilizzando strumenti no-code, sono stati in grado di creare un prototipo completo che ha colmato il divario e semplificato il processo di sviluppo, riducendo la tempistica del progetto del 50%.

Piuttosto che concentrarsi sul divario tra sviluppatori e non sviluppatori, le aziende dovrebbero considerare gli strumenti low-code e no-code come un mezzo per creare lo sviluppatore del futuro: individui con le idee, le competenze e gli strumenti necessari per guidare l'innovazione e il successo . Chris Wanstrath, ex CEO di Github, ha detto notoriamente: "Il futuro della codifica non è affatto codifica". Questo sentimento suggerisce che il futuro dello sviluppo del software risiede nella combinazione di idee e tecnologie esistenti in modi nuovi ed entusiasmanti, piuttosto che reinventare la ruota.

Poiché l'industria tecnologica deve affrontare incertezze e sconvolgimenti, le aziende devono investire in modo proattivo negli strumenti e nelle strategie necessarie per adattarsi e avere successo. Le tecnologie Low-code e no-code sono una soluzione potente e versatile che può consentire ai team di innovare, rispondere al cambiamento e prosperare di fronte alle sfide. Fornendo ai dipendenti le competenze e gli strumenti di cui hanno bisogno, le organizzazioni possono posizionarsi per stare al passo con i tempi e navigare con successo in un futuro incerto.

Uno di questi strumenti che vale la pena considerare è la piattaforma AppMaster.io, un robusto strumento no-code per la creazione di applicazioni back-end, web e mobili. Classificato come High Performer da G2 in diverse categorie, tra cui lo sviluppo no-code e la gestione delle API, AppMaster.io può aiutare ad accelerare l'innovazione e semplificare lo sviluppo del prodotto per aziende di tutte le dimensioni.