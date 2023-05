L'ascesa dell'IA generativa nel settore tecnologico sta decollando a un ritmo rapido. Solo nel 2022, le società di venture capital hanno investito l'incredibile cifra di 4,5 miliardi di dollari in start-up di intelligenza artificiale generativa. Una recente aggiunta a questo club è Narrato, una piattaforma all'avanguardia per la creazione e la collaborazione di contenuti AI, che ha annunciato di assicurarsi finanziamenti VC. La start-up con sede a San Francisco ha incassato 1 milione di dollari in un round pre-seed guidato da AirTree Ventures, una società australiana nota per essere stata uno dei primi investitori in aziende come Canva, Linktree e Employment Hero.

Il round di finanziamento ha visto anche la partecipazione di OfBusiness, una piattaforma di e-commerce B2B, e del famoso imprenditore seriale Shreesha Ramdas. L'avvio di pagamenti SaaS ChargeBee, l'app per l'apprendimento delle lingue Preply e il software di onboarding dei clienti Rocketlane sono tra i clienti che hanno scelto Narrato per le loro esigenze di contenuti e l'azienda mira a utilizzare l'esperienza di AirTree per espandersi negli Stati Uniti.

Narrato è stata fondata nel gennaio 2022 dall'imprenditrice seriale australiana Sophia Solanki, la cui precedente impresa imprenditoriale, DrumUp, si è concentrata sulle piattaforme SaaS di content marketing e gestione dei social media. In una conversazione con TechCrunch, Solanki ha spiegato che il concetto originale di Narrato era quello di creare GitHub per i contenuti, uno spazio di lavoro progettato per i team di marketing con funzionalità come automazione, collaborazione e pubblicazione. Tuttavia, il vivo interesse del team per l'IA generativa negli ultimi anni li ha portati a orientarsi e integrare l'IA generativa in diverse fasi del processo dei contenuti.

L'offerta principale di Narrato è un assistente ai contenuti AI che semplifica la pianificazione con funzionalità come la generazione automatica di brief, la creazione di contenuti e l'ottimizzazione. La piattaforma vanta anche strumenti di collaborazione e flusso di lavoro, oltre a funzionalità di pubblicazione automatizzata. Sia per la creazione di contenuti basati sull'intelligenza artificiale che non, gli utenti possono sfruttare i modelli della piattaforma per vari tipi di contenuto, inclusi blog, copia web, script video, e-mail, contenuti di social media e arte. Inoltre, Narrato offre un'interfaccia simile a una chat per la creazione di contenuti tramite l'intelligenza artificiale e prevede di espandere a centinaia la sua selezione di modelli di contenuti generativi assistiti dall'intelligenza artificiale.

Una volta che l'IA generativa produce i brief, gli scrittori possono utilizzarli per creare guide e schemi SEO. La piattaforma incorpora anche ricerca e benchmarking per aiutare i creatori di contenuti a raggiungere un pubblico più ampio.

Narrato deve affrontare la concorrenza di artisti del calibro di Notion e ClickUp, che vengono utilizzati per la gestione dei progetti di contenuti, mentre Jasper e Copy.ai sono piattaforme di creazione di contenuti che sfruttano l'intelligenza artificiale. Tuttavia, Narrato si distingue integrando l'IA generativa nell'intero flusso di lavoro di marketing e creazione di contenuti all'interno di un'unica piattaforma. In una dichiarazione, la partner di AirTree Elicia McDonald ha elogiato la profonda conoscenza del mercato di Solanki e la capacità di identificare il potenziale dell'IA generativa per il content marketing, considerando l'impressionante trazione iniziale dell'azienda.

Piattaforme come Narrato mostrano il potere di trasformazione dell'IA generativa nel regno della creazione di contenuti.