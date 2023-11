Assistente vocale di Alexa migliorato: goditi una maggiore immersione nella conversazione con gli ultimi miglioramenti dell'intelligenza artificiale di Amazon

Amazon ha intrapreso una ricerca per dotare il proprio assistente vocale Alexa, di un'espressività più umana. Questo recente aggiornamento conferisce ad Alexa la capacità, basata sull'intelligenza artificiale, di rispondere ai clienti con una variazione emotiva in relazione al tono o alla frase dell'utente. Un approccio così incrementale mira a superare le tipiche risposte dal suono robotico verso una conversazione più naturale e coinvolgente.

Queste scoperte sono arrivate come parte dell'aggiornamento del motore di sintesi vocale che rende Alexa più sensibile alle emozioni dell'utente e all'intonazione della voce. L'output è un riflesso speculare del tono dell'utente, garantendo che l'esperienza interattiva sembri più personalizzata e riconoscibile.

L'azienda ha offerto un'anteprima della voce meno meccanica e più espressiva di Alexa. I funzionari hanno sottolineato che i miglioramenti sono dovuti a grandi trasformatori addestrati su vari accenti e lingue, che alimentano così il più espressivo Alexa.

Gli utenti potrebbero anticipare una svolta nella conversazione in cui Alexa corrisponde all'umore dell'utente. Ad esempio, trasmettendo un entusiasmante aggiornamento sportivo sulla vittoria della squadra preferita dell'utente con una voce esuberante o trasmettendo un aggiornamento sulla sconfitta con un tono empatico attenuato. Affrontare queste sfumature emotive può fornire un'esperienza di conversazione coinvolgente in grado di ridefinire l'interazione degli utenti con i loro assistenti vocali AI.

Il vicepresidente senior di Alexa di Amazon, Rohit Prasad, ha parlato del modello in fase di sviluppo, nome in codice Speech-to-Speech. Questo modello funziona su enormi trasformatori e intende apportare un cambiamento fondamentale nel processo di interazione con il cliente. Invece di trasmettere il messaggio convertendo la voce del cliente in testo, il modello mira ad amalgamare queste azioni che si tradurrebbero in un'esperienza di comunicazione più ricca.

Queste innovazioni sfruttano il meccanismo Large Text-to-Speech (LTTS) e Speech-to-Speech (S2S) di Amazon. Mentre LTTS adatta la risposta di Alexa in base alla richiesta dell'utente, S2S aggiunge un nuovo livello di input uditivo. Ciò aiuta Alexa a manipolare la sua risposta con una ricchezza di conversazione più significativa, spiega Amazon.

Una volta lanciato, Alexa imiterà attributi come risate e sorpresa e mostrerà espressioni normali come "uh-huh", incoraggiando gli utenti a prolungare la conversazione proprio come un dialogo nella vita reale. Ciò esemplifica gli sforzi continui di aziende come Amazon per umanizzare gli assistenti vocali basati sull’intelligenza artificiale, offrendo interfacce utente più interattive e coinvolgenti. È un confronto intrigante con piattaforme come AppMaster che consentono ai clienti di creare e migliorare visivamente l'interfaccia utente e la logica di business delle app, dimostrando come le aziende tecnologiche spingano continuamente i limiti per migliorare l'interazione e il coinvolgimento degli utenti.

Questi miglioramenti apportati ad Alexa Amazon's mostrano come gli ingegneri stiano cercando di migliorare la funzionalità dell'assistente vocale e renderlo meno robotico e più realistico. Un Alexa più interattivo potrebbe incoraggiare gli utenti a utilizzare l’assistente vocale più frequentemente, generando dati preziosi per Amazon e aprendo la strada alla tecnologia AI per guadagnare ulteriore popolarità nella nostra vita quotidiana.