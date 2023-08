L'era degli inconvenienti legati all'utilizzo di più monitor ad alta frequenza di aggiornamento con Windows 11 di Microsoft sta lentamente scomparendo. Il gigante tecnologico ha iniziato a testare in beta un aggiornamento per Windows 11 che regola in modo intelligente le frequenze di aggiornamento su una serie di monitor in base ai contenuti visualizzati. Si prevede che questa mossa strategica influisca positivamente sul consumo energetico e che possa portare a una riduzione dell'attività delle ventole su alcune unità di elaborazione grafica (GPU).

Microsoft ha illustrato nel dettaglio le specifiche in un recente blog di Windows Insider, che è stato successivamente portato all'attenzione del pubblico da Neowin: "Abbiamo perfezionato il meccanismo della frequenza di aggiornamento per adattarlo a frequenze di aggiornamento diverse su monitor diversi, in proporzione alla frequenza di aggiornamento di ciascun monitor e al contenuto dello schermo visualizzato", ha riferito Microsoft. "I miglioramenti più evidenti saranno nell'area del multitasking dipendente dalla frequenza di aggiornamento, come la visione simultanea di video e giochi".

La presenza di più monitor ad alta frequenza di aggiornamento che funzionano al massimo della loro capacità aumenta l'utilizzo di energia da parte della GPU. Le schede Founders Edition delle serie Nvidia RTX 30 e 40 dispongono anche di una modalità a zero RPM, che consente di azzerare le ventole anche quando il contenuto video viene visualizzato su un singolo monitor. Tuttavia, l'incorporazione di un monitor secondario ad alta frequenza di aggiornamento spesso porta all'interruzione di questa modalità a zero RPM e comporta il funzionamento costante delle ventole della GPU se entrambi i monitor funzionano ad alta frequenza di aggiornamento.

Questa nuova azione di Microsoft indica che queste GPU specifiche manterranno la modalità a zero RPM, passando solo ad una maggiore frequenza di aggiornamento su monitor diversi a seconda del contenuto utilizzato o esposto. Attualmente, la soluzione per mantenere la modalità RPM zero su più monitor consiste nel ridurre manualmente la frequenza di aggiornamento del monitor secondario.

Le ultime build del Canary Channel di Windows 11 comprendono anche miglioramenti alla frequenza di aggiornamento dinamica (DRR), pensati per i computer portatili. Quando è attiva la modalità di risparmio della batteria, Windows 11 riduce efficacemente la frequenza di aggiornamento dello schermo del portatile fino a quando la modalità di risparmio della batteria non viene disattivata.

Questi miglioramenti della frequenza di aggiornamento per Windows 11 sono attualmente in fase di test. Microsoft prevede di renderli accessibili a tutti gli utenti di Windows 11 nel prossimo futuro.