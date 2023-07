Microsoft ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell'intelligenza artificiale (AI) in occasione dell'ultima funzione annuale Inspire, svelando i miglioramenti e le partnership nati dai suoi progressi nell'ambito dell'AI. Attraverso discussioni interattive e keynote, l'evento ha fatto luce sui progressi compiuti dal gigante tecnologico nel campo dell'intelligenza artificiale e sulle più recenti iniziative e collaborazioni del suo team.

Uno degli annunci più importanti dell'evento riguarda la presentazione del prezzo di Microsoft 365 Copilot. Questa funzione, che dovrebbe essere una componente integrante dell'offerta Microsoft, avrà un prezzo di 30 dollari al mese per utente, in aggiunta ai costi standard di Microsoft 365. Frank X. Shaw In un recente post sul blog, il Chief Communications Officer di Microsoft ha illustrato le funzionalità dell'imminente Copilot. A differenza delle tipiche applicazioni di intelligenza artificiale generativa che si concentrano esclusivamente su un'unica abilità, Copilot offre agli utenti un arsenale di abilità infuse nell'intelligenza artificiale, mettendo in mostra la sua sensibilità contestuale.

Il sistema arricchisce ulteriormente le risposte considerando in modo integrato i contesti lavorativi e la cronologia della corrispondenza dell'utente. Il sistema amplia il suo raggio d'azione incorporando dati provenienti da documenti, e-mail, calendari, chat, contatti e riunioni per generare risposte più precise e attuabili alle richieste.

Continuando la sua serie di annunci, Microsoft ha anche presentato Bing Chat Enterprise, progettato per l'uso aziendale interno. Questa funzione garantisce che i dati aziendali rimangano al sicuro, in quanto non salva i dati delle chat né li utilizza per i modelli di formazione. Gli utenti di Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard possono usufruire di questa funzione aggiuntiva senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo. Nel frattempo, sarà disponibile anche un abbonamento autonomo a 5 dollari al mese per utente.

Inoltre, Microsoft Sales Copilot ha visto un'espansione delle sue funzionalità con riepiloghi delle opportunità generati dall'AI, bozze di e-mail sensibili al contesto e preparazione delle riunioni, consentendo ai team di vendita di sfruttare ulteriormente l'AI.

Sono state introdotte in Power Automate nuove offerte per l'ottimizzazione dei processi, con l'aggiunta di funzionalità di process mining. Secondo Shaw, questi miglioramenti aiuteranno gli utenti a ottenere una comprensione olistica delle loro funzioni aziendali, a generare approfondimenti, suggerimenti per le applicazioni e l'automazione e a costruire rapidamente le soluzioni necessarie tramite la Power Platform.

Sottolineando le sue collaborazioni con l'intelligenza artificiale, Microsoft ha annunciato la sua partnership con Meta per il suo modello open-source per i linguaggi di grandi dimensioni - Llama 2. Il modello è in fase di perfezionamento. Il modello è in fase di perfezionamento per essere eseguito senza problemi su Windows e i clienti Azure avranno la possibilità di implementare i modelli Llama 2 sui loro sistemi.

Inoltre, Epic, un'azienda di tecnologia sanitaria, ha integrato il servizio Azure OpenAI nel suo sistema di cartelle cliniche elettroniche, consentendo ai medici di esplorare i dati dei pazienti in modo conversazionale e di rispondere efficacemente alle loro domande.

Microsoft Inspire è stato anche il trampolino di lancio per il nuovo Microsoft AI Cloud Partner Program. Il suo obiettivo è quello di mettere ogni partner in condizione di fornire valore ai clienti sfruttando Microsoft AI e Microsoft Cloud. Il programma mira a fornire ai partner un portafoglio completo per ogni modello di business in tutte le fasi di maturità.

