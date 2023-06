Meta ha recentemente introdotto una serie di nuovi strumenti di controllo parentale sulle piattaforme Instagram, Facebook e Messenger. Questi strumenti hanno lo scopo di monitorare e regolare le attività degli adolescenti, migliorare le impostazioni della privacy e promuovere un comportamento digitale sano. Tra le funzionalità vi sono un hub di supervisione parentale in Messenger, meccanismi per bloccare i messaggi diretti (DM) indesiderati sia su Messenger che su Instagram e suggerimenti per ricordare agli adolescenti di prendersi delle pause dalle app.

Il primo lancio di questi strumenti di controllo parentale sarà disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada attraverso il Family Center di Meta. Accedendo ai controlli di supervisione di Messenger, gli strumenti consentiranno ai tutori di visualizzare le impostazioni di privacy e sicurezza degli adolescenti, di osservare le modifiche apportate all'elenco dei contatti di Messenger e di monitorare il tempo trascorso sull'applicazione. Inoltre, se un adolescente segnala un altro utente, i tutori riceveranno notifiche, a condizione che l'adolescente permetta esplicitamente tali avvisi.

I tutori possono esaminare le impostazioni di Messenger dell'adolescente, comprese le restrizioni sui messaggi, le categorie di amici, amici di amici o utenti bloccati. Riceveranno inoltre una notifica di qualsiasi modifica apportata a queste impostazioni. La supervisione dei tutori può estendersi alla visibilità delle storie, consentendo ai genitori di assicurarsi che i contenuti dei loro figli siano condivisi in modo appropriato.

Negli ultimi anni, Instagram ha intrapreso diverse azioni per limitare le interazioni tra giovani utenti e adulti sconosciuti. L'ultimo sviluppo prevede che gli utenti non connessi debbano inviare richieste di invito per ottenere il permesso di avviare un'interazione. Inoltre, queste richieste di invito possono essere solo testuali e gli utenti sono limitati a inviarne una alla volta.

Meta sta implementando una nuova funzione per Instagram che informa gli adolescenti della possibilità di far supervisionare i loro account da un tutore. Questo livello di protezione si estende anche ai genitori che hanno accesso alla visualizzazione delle connessioni reciproche tra i loro ragazzi e gli altri account che seguono o da cui sono seguiti.

All'inizio di quest'anno è stato istituito un controllo sul targeting pubblicitario per i giovani utenti su Instagram e Facebook. A febbraio Meta ha dimostrato ulteriore sostegno alla protezione dei minori, appoggiando uno strumento progettato per impedire la condivisione online di immagini intime senza consenso. Tuttavia, l'azienda non ha smesso di servire pubblicità alla sua base di utenti più giovani, il che ha portato a multe per oltre 400 milioni di dollari per la violazione delle norme GDPR sulla privacy dei bambini.

L'integrazione di questi nuovi strumenti di controllo parentale dimostra l'impegno di Meta nel salvaguardare l'esperienza degli utenti più giovani sulle sue piattaforme. Fornendo ai tutori una maggiore supervisione e incoraggiando un uso responsabile, Meta aspira a coltivare un ambiente digitale più sicuro e sano per gli adolescenti.