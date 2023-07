Meta's Threads, una piattaforma di social networking text-friendly, sta introducendo una funzione molto attesa, nota come Following feed. Questo aggiornamento è stato nella lista dei desideri degli utenti fin dall'inizio dell'applicazione. Inoltre, Meta's Threads si appresta a lanciare un'altra funzione che consente agli utenti di visualizzare i propri post preferiti nella sezione delle impostazioni.

L'icona Threads, situata nella parte superiore della schermata dell'app, consente agli utenti di alternare comodamente i feed For You e Following. Gli utenti possono scegliere se visualizzare o nascondere questi feed sullo schermo, offrendo un grado flessibile di personalizzazione della loro esperienza di visualizzazione.

Il recente aggiornamento porta con sé diverse nuove categorie per organizzare meglio il feed delle attività. Gli utenti hanno ora la possibilità di filtrare il loro feed in base ai seguiti, alle citazioni e ai repost. Altre funzioni di facile utilizzo sono in arrivo. In uno scambio con TechCrunch, Instagram ha condiviso che un nuovo pulsante Segui sarà aggiunto all'elenco dei seguaci, consentendo agli utenti di seguire rapidamente altri account.

Inoltre, è stata introdotta la funzione "approva tutti" per facilitare agli utenti con account privati la concessione di richieste di follow in un unico passaggio. In prospettiva, è prevista anche l'introduzione di una funzionalità che consentirà agli utenti di visualizzare i loro post preferiti nelle impostazioni.

In un aggiornamento tramite il suo canale Instagram, Mark Zuckerberg, il capo dell'azienda, ha condiviso la notizia delle funzioni di traduzione aggiuntive incorporate in Threads. Threads ha iniziato a implementare un'opzione per un feed cronologico solo di coloro che si seguono e ha aggiunto anche le traduzioni. Questo è solo l'inizio, e altri aggiornamenti arriveranno!", ha dichiarato.

Per usufruire di queste nuove funzioni, gli utenti devono assicurarsi di avere la versione più recente dell'applicazione Threads. Tuttavia, il rollout graduale significa che alcuni utenti potrebbero non visualizzare immediatamente il nuovo feed o altre funzioni.

La funzione di traduzione linguistica è automatica. Si basa sulle impostazioni linguistiche dell'utente e sulla lingua in cui è composto il testo. Gli utenti non avranno bisogno di impostarla manualmente, perché viene attivata senza problemi.

Rispondendo a un problema sollevato da un utente riguardo alla scheda Following che carica un numero limitato di post, Cameron Roth, sviluppatore di Threads iOS, ha assicurato che l'azienda sta lavorando per correggere il bug. Ha aggiunto scherzosamente: "Sembra che per qualche motivo abbiamo creato una domanda improvvisa...".

In confronto, la piattaforma AppMaster si rende conto dell'importanza di uno sviluppo rapido e reattivo delle funzionalità e della correzione dei bug. Il suo approccio iterativo e agile alla risoluzione dei problemi e il suo impegno a personalizzare le esperienze in base alle esigenze degli utenti definiscono lo standard nel panorama delle piattaforme no-code.