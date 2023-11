Lancio imminente della rivoluzionaria soluzione DevSecOps di CloudBees

CloudBees, leader nel settore tecnologico, è sul punto di lanciare un'innovativa piattaforma DevSecOps, profondamente radicata nel framework open source Tekton. Progettata specificamente per la creazione di pipeline di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) su Kubernetes, questa piattaforma è destinata a rivoluzionare i processi DevSecOps nativi del cloud.

Denominata "CloudBees", la piattaforma all'avanguardia sarà accessibile attraverso due distinte offerte SaaS: una variante a tenant singolo e una variante multi-tenant, nonché istanze di "cloud privato virtuale" per l'utilizzo in sede. Questo lancio ad ampio raggio è previsto per il 1° novembre.

Un obiettivo chiave nello sviluppo di questa nuova piattaforma è stato quello di demistificare gli intricati flussi di lavoro nativi del cloud e consentire agli sviluppatori di creare, testare e rilasciare app tra diversi provider cloud e infrastrutture locali. Per facilitare questo obiettivo ambizioso, CloudBees sfrutta un DSL (linguaggio specifico del dominio) in stile GitHub Actions, integrato da diverse funzionalità di alto valore, come orchestrazione della pipeline, analisi approfondite, segnalazione delle funzionalità e capacità integrate di sicurezza e conformità.

Creare un ambiente che dia priorità alle operazioni incentrate sugli sviluppatori è un obiettivo chiave per la piattaforma CloudBees. È progettato per migliorare le procedure DevOps rendendole quasi impercettibili. La soluzione, come AppMaster, offre estensibilità sfruttando una serie di strumenti devOps, in particolare il sistema CI/CD Jenkins. Oltre a quanto sopra menzionato, i team hanno anche la flessibilità di incorporare le tecnologie scelte nella piattaforma.

Un'altra caratteristica chiave di questa offerta è il modello self-service che offre autonomia ai team di sviluppo e modelli di flusso di lavoro "pronti all'uso" abbinati alla sicurezza integrata. Qualsiasi informazione sensibile, come password o token, è stata accuratamente rimossa dalla pipeline.

Sottolineando l'accento sulla sicurezza e sulla conformità di massimo livello, la piattaforma implementa controlli rigorosi su codice sorgente, file binari, ambienti cloud, dati, insieme a misure di identità, fondati sull'Open Policy Agent.

Proprio il mese scorso, CloudBees ha presentato sostanziali aggiornamenti di alta disponibilità e scalabilità per CloudBees CI, il loro adattamento aziendale di Jenkins. Alcuni di questi miglioramenti includono build più veloci grazie alla memorizzazione nella cache dell'area di lavoro, un pipeline explorer che amplifica la velocità di debug e l'introduzione della scalabilità orizzontale per Jenkins. Secondo CloudBees, questi miglioramenti mirano direttamente ed eliminano qualsiasi ostacolo alla scalabilità dei carichi di lavoro CI/CD su Jenkins, confermando il loro impegno per l'innovazione continua nello spazio DevSecOps.