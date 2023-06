KubeMQ ha recentemente presentato un aggiornamento significativo della sua Dashboard, trasformandola in un centro di comando completo per la gestione della connettività dei microservizi. Questo miglioramento introduce due funzioni chiave - l'autodiscovery e i grafici - che forniscono agli utenti approfondimenti e capacità di visualizzazione in loco per ottimizzare i loro ambienti di microservizi.

La nuova funzione di auto-discovery offre agli utenti una visione intuitiva e in tempo reale delle connessioni dei microservizi sulla dashboard di KubeMQ. Gli utenti possono ora identificare senza problemi i connettori che agiscono come mittenti e ricevitori per ogni coda o canale. Questa visibilità granulare consente agli utenti di risolvere rapidamente i problemi e migliorare l'infrastruttura di messaggistica, oltre a identificare i client o i connettori connessi a ciascun nodo del cluster KubeMQ.

Queste informazioni dettagliate consentono ai team di comprendere meglio l'efficienza dei carichi di lavoro del cluster, garantendo prestazioni e scalabilità superiori per le architetture a microservizi. Oltre alla funzione di auto-discovery, la dashboard di KubeMQ incorpora ora dei grafici che offrono una visione significativa delle tendenze dell'attività di messaggistica nel tempo. Questi grafici visualizzano dati cruciali come il conteggio dei messaggi e il volume di dati che fluiscono in entrata e in uscita dall'ambiente dei microservizi.

Utilizzando la visualizzazione dei dati, gli utenti possono facilmente percepire le tendenze delle prestazioni dei loro microservizi, individuare i potenziali colli di bottiglia e prendere decisioni ben informate per migliorare la loro infrastruttura di messaggistica. L'inclusione della funzione grafici aggiunge maggiore chiarezza e trasparenza alla connettività dei microservizi, semplificando il processo di monitoraggio e gestione del sistema.

Mentre il mondo dello sviluppo delle applicazioni abbraccia low-code e no-code soluzioni, piattaforme come AppMaster e KubeMQ stanno aprendo la strada a processi semplificati e a una gestione efficiente dell'infrastruttura applicativa. Con una forte attenzione al design e allo sviluppo visuale, AppMaster offre agli sviluppatori un approccio innovativo alla creazione di applicazioni backend, web e mobili senza scrivere alcuna riga di codice, migliorando così la produttività e l'efficienza dei costi.

Nell'era della rapida trasformazione digitale, il nuovo aggiornamento della Dashboard di KubeMQ riflette l'impegno a semplificare e migliorare la gestione dei microservizi, consentendo ai team di concentrarsi sull'offerta di esperienze applicative eccezionali per gli utenti finali.