Jotform, un'importante piattaforma per la creazione di moduli online, ha recentemente rivelato una crescita significativa in vari aspetti della sua attività, tra cui l'aumento degli utenti e delle entrate, una forte adozione da parte dei clienti aziendali, un aumento del numero di dipendenti e lo sviluppo di prodotti innovativi. Il traguardo raggiunto da Jotform nel raggiungere i 20 milioni di utenti dimostra la sua rapida espansione, avendo raddoppiato il numero di utenti in meno di due anni. Inoltre, la società ha registrato una solida crescita finanziaria nel 2022, con un aumento dei ricavi del 48%.

Aytekin Tank, fondatore e CEO di Jotform e autore di Automate Your Busywork, commenta: La crescita di Jotform è la prova che la rivoluzione dell'automazione sta prendendo fuoco. Aggiunge inoltre che l'automazione è al centro di tutto ciò che facciamo in Jotform, da come costruiamo i nostri prodotti a come gestiamo l'azienda. L'automazione è il modo in cui sono stato in grado di far crescere Jotform da solo me durante i primi giorni a un'azienda di oltre 500 persone oggi. Le aziende che utilizzano le soluzioni di Jotform possono semplificare le attività ripetitive e liberare tempo per progetti più creativi e significativi.

Jotform ha chiuso il 2022 con una notevole crescita dell'84% nell'adozione complessiva da parte dei clienti aziendali. Anche diversi settori chiave hanno registrato una crescita eccezionale nell'adozione a livello aziendale, tra cui:

Nel 2022, Jotform ha raddoppiato la sua base globale di dipendenti, aggiungendo circa 250 persone, con l'intenzione di assumere circa 150 ulteriori membri del team nel 2023. Accompagnando questa crescita dei dipendenti, l'azienda ha ampliato la propria presenza con sette uffici globali, tra cui una nuova sede a Vancouver, Canada.

Nel rapporto estivo 2022 di G2, la gamma di prodotti Jotform ha conquistato il primo posto nella categoria Generatore di moduli online. La piattaforma si distingue per la sua suite completa di strumenti, tra cui Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps e Approvals. Nel 2022, Jotform ha introdotto due nuovi prodotti innovativi nella sua gamma di soluzioni no-code: Jotform Sign e Jotform Teams.

Jotform Sign è un software di firma elettronica progettato pensando all'automazione, che offre rilevamento avanzato sul campo, opzioni di personalizzazione illimitate, numerose integrazioni e la possibilità di inviare facilmente documenti firmabili. D'altra parte, Jotform Teams consente agli utenti di creare moduli, tabelle, documenti di firma elettronica, report, approvazioni e app all'interno di un'area di lavoro condivisa, concedendo accesso e autorizzazioni a diversi membri del team in base ai loro ruoli.

I 20 milioni di utenti di Jotform abbracciano vari settori, come imprese, piccole imprese, organizzazioni sanitarie, governi, sistemi scolastici e organizzazioni non profit. Questi utenti si affidano ai potenti moduli e alle soluzioni no-code di Jotform per raccogliere, organizzare e gestire informazioni cruciali in un'unica piattaforma centrale.