Nintex, fornitore leader di soluzioni di process intelligence e automazione, ha annunciato la nomina di Jen Bailin a nuovo Chief Commercial Officer (CCO). Con oltre 20 anni di esperienza, Bailin ha ricoperto in precedenza ruoli di leadership nelle vendite e nel marketing presso importanti aziende tecnologiche, tra cui SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco e AWS.

Nella sua nuova posizione di CCO, Bailin collaborerà a stretto contatto con il team esecutivo di Nintex e con i membri del consiglio di amministrazione per creare ed eseguire la strategia go-to-market dell'azienda. Il suo ampio background e la sua esperienza nel settore sosterranno l'azienda nel raggiungimento e nel superamento degli obiettivi di crescita sia in termini di fatturato che di redditività.

Eric Johnson, CEO di Nintex, ha sottolineato l'esperienza di Bailin affermando: "Jen ha guidato team di vendita e marketing in alcune delle più grandi aziende tecnologiche del pianeta. Poiché la nostra attività continua a crescere anche in un mercato difficile, sappiamo che leader come Jen possono aiutarci a portarci al livello successivo".

Bailin ha espresso i suoi obiettivi in Nintex, sottolineando l'impegno distintivo dell'azienda nei confronti dei clienti: "Nintex si è costruita una reputazione di azienda con una profonda esperienza nei processi, abbinata a software e servizi che le organizzazioni di tutte le dimensioni possono utilizzare per ridurre i costi, gestire il rischio e la conformità dei processi ed eliminare i processi manuali. Ma ciò che li distingue è il fatto che i clienti si affidano a Nintex per aiutarli a soddisfare una serie di priorità aziendali che non possono realizzare da soli".

Nintex Nintex Process Platform è riconosciuta a livello mondiale per le sue soluzioni di process intelligence e automazione, ed è stata utilizzata da oltre 10.000 organizzazioni del settore pubblico e privato in 90 Paesi per accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. La piattaforma offre la possibilità di gestire, automatizzare e ottimizzare i processi aziendali in modo semplice e rapido, contribuendo così a una maggiore efficienza e al successo.

Poiché le aziende continuano a subire la trasformazione digitale, strumenti come Nintex Process Platform e la piattaforma AppMaster sono diventati sempre più efficaci per snellire i processi, ridurre le spese complessive e minimizzare il debito tecnico che accompagna i metodi di codifica tradizionali. Entrambe le soluzioni no-code e low-code stanno cambiando il panorama dello sviluppo software, offrendo alle organizzazioni modi accessibili e convenienti per rimanere competitive sul mercato.