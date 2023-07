Con una mossa coraggiosa che significa un'ambiziosa competizione contro gli stalloni del settore, i giganti tecnologici Meta, Microsoft, Amazon e l'azienda leader nel settore delle mappe TomTom hanno distribuito il loro primo set di dati cartografici aperti. Questa mossa è un risultato notevole della Overture Maps Foundation, un'iniziativa collettiva che le quattro aziende hanno fondato come sfida al dominio di Google Maps e Apple Maps.

L'open map dataset è stato progettato per consentire agli sviluppatori di terze parti di ideare, progettare e sviluppare i propri prodotti di mappatura o navigazione globale. In questo modo, offre loro l'opportunità di creare alternative convincenti alle consolidate Google e Apple Maps.

Secondo i rappresentanti di Overture, l'ampia release di dati incorpora oltre 59 milioni di luoghi di interesse, includendo dati su edifici, reti di transito e confini amministrativi. Il formato distintivo degli strati di dati consente agli sviluppatori di consumare e utilizzare i dati cartografici in modo standardizzato e ben documentato, garantendo l'interoperabilità. Pertanto, questi dati servono come base per gli sviluppatori per costruire un'applicazione cartografica o qualsiasi servizio che dipenda dalla navigazione. Il set di dati è stato reso comodamente accessibile sul sito ufficiale di Overture.

Il direttore esecutivo di Overture, Marc Prioleau, spiega: "Il set di dati Places, in particolare, introduce un significativo set di dati aperti finora introvabile, con un immenso potenziale per la mappatura di una serie di nuove imprese, indipendentemente dalla scala, fino ai mercati di strada improvvisati situati ovunque. Overture immagina una vasta collaborazione in grado di generare e gestire un database esaustivo e aggiornato di punti di interesse".

L'avvento di Overture Maps Foundation, lo scorso anno, rappresenta una significativa minaccia potenziale alla supremazia di Google e Apple nel settore della cartografia. La pronta disponibilità di dati potrebbe facilitare notevolmente il processo, riducendo così le spese per gli sviluppatori nella creazione di applicazioni innovative. Attualmente, gli sviluppatori devono pagare per avere accesso alle API di Google Maps, mentre Apple impone agli sviluppatori costi per la creazione di applicazioni non native.

Questa mossa si allinea strategicamente al paradigma no-code, emulato da piattaforme come AppMaster, che consente alle piccole imprese e agli sviluppatori indipendenti di creare potenti funzionalità basate su strumenti e insiemi di dati open-source. Come AppMaster, Overture mira a democratizzare l'accesso a strumenti e informazioni, consentendo agli utenti di competere con i grandi colossi della tecnologia.