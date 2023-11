Deasie raccoglie un finanziamento di 2,9 milioni di dollari per promuovere la governance dei dati nell'intelligenza artificiale

La startup tecnologica Deasie ha recentemente confermato un fruttuoso round di finanziamento iniziale da 2,9 milioni di dollari. Questa iniezione di capitale contribuirà a promuovere l’espansione dell’azienda e lo sviluppo del suo kit di strumenti innovativi volti a offrire alle aziende tecnologiche un migliore controllo sui modelli di intelligenza artificiale (AI) che generano testo. Gli investimenti sono stati raccolti da un pool di investitori leader, tra cui Y Combinator, General Catalyst, RTP Global, Rebel Fund e J12 Ventures.

Focalizzata sulla rivoluzione della governance e della gestione dei dati, Deasie riunisce un trio di fondatori esperti: Reece Griffiths, Mikko Peiponen e Leo Platzer. Questo gruppo di startup ha già lavorato sugli strumenti di amministrazione dei dati presso McKinsey. Notando notevoli problemi legati alla governance dei dati aziendali, hanno compreso i fattori influenti e le soluzioni che potrebbero favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nelle aziende.

In termini di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come GPT-4 di OpenAI, Deasie sta cercando di aumentare la propria affidabilità creando un sistema che collega dati aziendali non strutturati come file, report e messaggi. L'obiettivo è automatizzare la loro classificazione in base a ciò che contengono e al loro grado di sensibilità. Il sistema utilizza tag ed etichette preimpostate per organizzare e specificare i dati, un approccio che informa gli algoritmi di Deasie su come classificare i dati futuri.

Dasie ha la funzionalità per contrassegnare automaticamente un report come contenente informazioni "personalmente identificabili" o "proprietarie", evidenziando versioni di report di terze parti, limitando i diritti di accesso e altro ancora. Successivamente al processo di codifica automatica, Dasie esegue la scansione di ciascun tag per esaminare i dati corrispondenti per rilevanza e significato. Questa analisi guida il processo decisionale su quali dati inserire in un modello di generazione di testo.

"Nelle imprese esistono enormi quantità di dati non strutturati, spesso trascurati dal punto di vista della governance", spiega Griffiths. Attraverso il suo nuovo approccio alla gestione dei dati, Deasie serve a elevare la sicurezza e la qualità dei dati per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa. La piattaforma esamina migliaia di documenti per azienda, garantendo che le informazioni selezionate siano di alta qualità, pertinenti e sicure per l'uso.

I prodotti esistenti sul mercato adottano un approccio di "sicurezza dei dati" o "governance dei dati per dati strutturati" alla governance LLM. Deasye colma la lacuna per un metodo di valutazione della qualità dei dati e della rilevanza per i dati non strutturati. Focalizzandosi su questa esigenza insoddisfatta, l’azienda si sta impegnando per risolvere la sfida di allineare ogni caso d’uso dell’intelligenza artificiale generativa con l’insieme di dati più compatibile.

Questo approccio unico pone Deasie in concorrenza con nomi affermati come Unstructured.io, Scale AI, Collibra e Alation.

Guardando al futuro, Deasie ha in programma di potenziare il proprio team di ingegneri e i loro sforzi di reclutamento per ritagliarsi una nicchia nel mondo della governance dei dati tecnologicamente avanzata, sfruttando al massimo il recente successo di finanziamento.