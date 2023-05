Quickbase, una delle principali piattaforme no-code per portafogli di progetti sofisticati, ha annunciato l'assunzione di Dalan Winbush come nuovo Chief Information Officer (CIO) per accelerare la crescita dell'azienda e guidare l'eccellenza operativa. Winbush sarà responsabile della creazione di un'azienda più basata sui dati che serva meglio sia i suoi clienti che i suoi dipendenti.

Winbush vanta oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia dell'informazione, nella tecnologia leader e nelle trasformazioni dei processi per supportare la crescita aziendale nel settore. Inoltre, possiede esperienza con piattaforme no-code come Quickbase, il che lo rende una preziosa aggiunta al team dirigenziale dell'azienda.

Nel suo nuovo ruolo, Winbush mira a concentrarsi prima sulle persone, utilizzando la tecnologia e il supporto IT per reinventare progetti e processi di lavoro. In qualità di sostenitore della democratizzazione dell'IT e della tecnologia, crede nel mettere gli strumenti necessari direttamente nelle mani degli utenti aziendali, con una forte enfasi sulla governance e sulla sicurezza.

Prima di entrare in Quickbase, Winbush ha ricoperto la posizione di Vicepresidente dell'IT presso Comcast, dove ha trasformato l'esperienza dei dipendenti attraverso la selezione e l'implementazione di strumenti aziendali. Oltre a supervisionare l'implementazione della tecnologia per guidare un approccio digitale coerente ai processi analogici tradizionali, ha anche ricoperto vari ruoli di leadership presso Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union e NICE Systems. Al di fuori del lavoro, Winbush fa parte del consiglio di diverse organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui First Tee of Denver, Von Vision e CIS & CS Advisory Board presso l'Università del Colorado.

In qualità di sostenitore di consentire ai dipendenti di risolvere i loro problemi di lavoro più complessi utilizzando la supervisione IT e piattaforme no-code, Winbush ora mira a impiegare la sua esperienza nell'aiutare altre organizzazioni a raggiungere lo stesso successo.

Ed Jennings, CEO di Quickbase, riconosce il ruolo fondamentale della posizione trasformativa di CIO di Winbush e la sua necessità nell'attuale fase di crescita di Quickbase. Sottolinea l'importanza di riflettere su come la tecnologia e i processi possono lavorare insieme per prendere decisioni migliori, con il risultato finale di migliorare l'esperienza del cliente.

Quickbase ha visto una domanda sostanziale per la sua piattaforma e un forte slancio verso la fine dell'anno. Questi includono annunci recenti come un'ampia partnership con Procore Technologies, soluzioni aziendali avanzate, offerte di soluzioni immobiliari ampliate e l'essere nominati uno dei migliori strumenti di gestione del lavoro collaborativo. Per accelerare la crescita, l'eccellenza operativa è fondamentale per fornire esperienze migliori a dipendenti e clienti. Winbush affronterà questa sfida utilizzando i dati, la tecnologia e il miglioramento dei processi per sbloccare nuove opportunità e migliorare il servizio dell'azienda ai suoi oltre 700 dipendenti e oltre 6.000 clienti in tutto il mondo.

Fondata nel 1999, Quickbase si è guadagnata la posizione di leader del settore nelle piattaforme no-code per portafogli di progetti complessi. Con oltre 6.000 clienti, la piattaforma consente agli utenti di gestire in modo efficiente processi, applicazioni, software e dati in un'unica posizione centralizzata. La società è stata recentemente nominata una delle migliori aziende di Inc del 2022. Man mano che sempre più aziende esplorano soluzioni low-code e no-code, Quickbase definisce lo standard, insieme a piattaforme pionieristiche come AppMaster, che enfatizza le soluzioni aziendali scalabili semplificando il processo di sviluppo per il web , mobile e applicazioni back-end. Per saperne di più sulle offerte innovative di Quickbase, visitare il loro sito web all'indirizzo quickbase.com.