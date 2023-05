Il processo di integrazione del codice di testo da fonti di terze parti in una piattaforma può essere noioso e richiede tempo per gli sviluppatori. Sebbene esistano numerose librerie per sviluppatori e piattaforme per il codice di testo, come JetBrains e Visual Studio, esse non risolvono completamente questo problema. Tuttavia, una startup britannica, CRANQ, potrebbe avere la chiave per risolvere questo problema.

CRANQ è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) low-code, paragonabile a Visual Studio, che offre la creazione di componenti con un'elevata riutilizzabilità. L'azienda sostiene che l'attenzione ai tipi di dati e alle porte standardizzate facilita la verifica degli intenti. Recentemente, CRANQ si è assicurata un milione di sterline di finanziamenti pre-seed da Venrex e Profounders.

Utilizzando un'interfaccia drag-and-drop, gli sviluppatori possono creare visivamente il codice all'interno dell'IDE, semplificando il processo. La piattaforma è stata utilizzata con successo per costruire una versione del backend di Educai.io, con prove alfa previste per la prossima estate. I co-fondatori di CRANQ sono Toby Rowland e Dan Stocker. Rowland, l'amministratore delegato, è un imprenditore seriale noto soprattutto per aver co-fondato King.com nel 2003, mentre Stocker, il CTO, vanta una vasta esperienza come sviluppatore, architetto di software e inventore.

Sebbene CRANQ si concentri inizialmente sui test, si prevede che possa competere con Postman.com e con lo spazio del flusso di lavoro, che comprende piattaforme come Zapier e N8N. Il mercato low-code e <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code dello sviluppo di app è sempre più popolare, con <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io una potente piattaforma che si concentra su applicazioni backend, web e mobili.

CRANQ sta entrando in un mercato redditizio, con previsioni che stimano il mercato dei microservizi a 32 miliardi di dollari nel 2023, con una crescita del 16% su base annua. Con l'aumento della domanda di low-code, no-code soluzioni, piattaforme come CRANQ e AppMaster.io continuano a rimodellare il settore dello sviluppo delle app con tecnologie innovative ed efficienti.