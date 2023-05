Cord, una startup con sede a Londra che fornisce un'unica API per integrare strumenti di collaborazione in tempo reale in qualsiasi applicazione, ha raccolto 17,5 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A. Il finanziamento, volto ad accelerare lo sviluppo del prodotto attraverso l'assunzione di ingegneri, designer e product manager, è stato condotto dalla società europea di capitale di rischio Index. Altri investitori nel round includevano NFX, Stride e angel investor come Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny e Matt Robinson.

Nonostante sia stata fondata solo l'anno scorso, Cord ha già stretto una partnership con Typeform, una piattaforma di raccolta dati conversazionale. Questa partnership consente a Typeform di utilizzare l'API di Cord per fornire ai propri clienti funzionalità di collaborazione, semplificando il processo di progettazione dei moduli online. Sebbene Cord non abbia ancora rivelato i numeri specifici dei clienti, ha affermato che la sua beta privata, terminata dopo il lancio del servizio di accesso generale ad agosto, ha coinvolto centinaia di clienti. Questi clienti includono provider SaaS non divulgati, startup e scale-up.

Il mercato di riferimento principale di Cord sono le soluzioni SaaS B2B utilizzate dai team. Gli esempi includono strumenti di gestione delle relazioni con i clienti come HubSpot, sistemi di gestione dei contenuti come Webflow o WordPress e strumenti no-code come Retool. Altri importanti clienti includono clienti aziendali di Typeform, grandi aziende tecnologiche, marchi di consumo e un importante studio cinematografico che utilizza Cord nei propri strumenti di business intelligence.

L'API Cord, promossa in quanto richiede solo una singola riga di JavaScript, consente ai clienti di aggiungere facilmente funzionalità collaborative ai loro prodotti. Queste funzionalità possono includere chat in tempo reale, annotazioni, integrazioni di gestione delle attività, integrazione Slack, registrazione dello schermo, messaggi audio, co-browsing in tempo reale e chat video.

Poiché la domanda di strumenti di collaborazione sul posto di lavoro cresce a causa dell'aumento del lavoro a distanza e delle soluzioni SaaS (software-as-a-service), Cord mira a fornire alle aziende un modo semplice per aggiungere elementi social ai propri prodotti. Questo approccio può far risparmiare alle aziende anni di tempo di sviluppo e offrire loro un vantaggio competitivo offrendo funzionalità di collaborazione avanzate. In effetti, la visione di Cord è che ogni prodotto web diventi un'esperienza multiplayer nel prossimo futuro.

In una dichiarazione, Jan Hammer, partner di Index Ventures, ha sottolineato l'importanza di Cord negli spazi di lavoro moderni: la crescita del lavoro a distanza, combinata con una proliferazione di strumenti software-as-a-service, significa che i team perdono tempo a muoversi avanti e indietro tra applicazioni di produttività e comunicazione, come Slack. Cord consente agli utenti di rimanere all'interno dell'app che supporta al meglio il loro flusso di lavoro, ma di ottenere comunque i vantaggi della collaborazione.

Hammer ha anche elogiato Cord per l'integrazione con le applicazioni esistenti: ci piace che Cord si aggiunga alle app esistenti: non è ancora un'altra soluzione che i clienti dovranno adottare, è una soluzione all'interno di ciò a cui sono già abituati. Alla fine, crediamo che gli strumenti SaaS verranno spediti con Cord appena estratto dalla confezione.

Piattaforme come AppMaster e altri strumenti no-code, come Retool, possono trarre grandi vantaggi dall'integrazione con Cord. Offrendo un'esperienza più snella e collaborativa agli utenti, queste piattaforme possono favorire la produttività e l'efficienza in vari settori.

Man mano che sempre più aziende adottano strumenti SaaS e il lavoro a distanza diventa sempre più diffuso, l'integrazione di piattaforme come Cord diventerà probabilmente essenziale per le aziende che desiderano rimanere competitive nel panorama digitale. Rendendo la collaborazione più semplice ed efficiente, Cord potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del lavoro e delle dinamiche di gruppo.