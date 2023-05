L'incombente carenza di sviluppatori nella forza lavoro è una preoccupazione urgente, soprattutto mentre ci muoviamo verso un futuro fortemente guidato dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico (ML). Forrester prevede che entro il 2024 gli Stati Uniti vedranno un deficit di 500.000 sviluppatori. Poiché la domanda di software e tecnologie emergenti continua a crescere in vari settori, gli sviluppatori Java o .NET tradizionali faticano a tenere il passo. Questo scenario richiede soluzioni innovative per colmare il divario tra la crescente necessità di tecnologie AI/ML e il deficit di talento degli sviluppatori.

Gli sviluppatori cittadini potrebbero essere la risposta sfruttando la potenza delle piattaforme no-code e low-code. Questi professionisti, con la loro esperienza nella linea di business, possono rendere AI e ML accessibili a una gamma più ampia di settori nonostante la loro mancanza di background di codifica.

AI e ML non sono più solo tendenze sopravvalutate; detengono un immenso potenziale per le imprese in numerosi settori. Tuttavia, queste tecnologie richiedono talenti di sviluppatori qualificati, che scarseggiano. Le piattaforme No-code e low-code possono aiutare a colmare questa lacuna con i loro ambienti visivi drag-and-drop che consentono la creazione rapida di siti Web, l'automazione delle e-mail e la creazione di applicazioni senza codifica tradizionale.

Queste piattaforme consentono agli sviluppatori cittadini di creare componenti essenziali per nuovi strumenti, consentendo agli sviluppatori esperti di concentrarsi su elementi avanzati di intelligenza artificiale e ML. Ad esempio, professionisti come analisti finanziari e professionisti del marketing possono sviluppare strumenti di rilevamento delle frodi basati sul machine learning o creare applicazioni proprietarie per analizzare il feedback dei clienti. Questo approccio potrebbe anche consentire agli avvocati junior di sfruttare strumenti autocostruiti per l'analisi dei dati contrattuali per migliorare le negoziazioni.

Tuttavia, esistono ancora sfide, come la creazione e la manutenzione dei set di dati richiesti per i progetti di AI e ML. I data scientist sono necessari per fornire dati strutturati per i vantaggi di AI e ML, ed è qui che i citizen developer potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto. Poiché l'assunzione di talenti di data science a tempo pieno diventa sempre più difficile, le aziende potrebbero scegliere di collaborare con società di consulenza o data scientist basati su progetti. Ciò contribuirà a ottenere i loro dati nella forma giusta affinché i cittadini sviluppatori possano iniziare a lavorarci sulle loro piattaforme no-code.

Sebbene non tutti i dipendenti siano adatti a ruoli di sviluppo cittadino, ci sono persone con la passione e la spinta all'innovazione che sono candidati perfetti. Questi lavoratori hanno un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi e alla semplificazione dei processi, spesso virando nel territorio dell'IT ombra per portare a termine le cose. Fornendo a questi tipi di imprenditori piattaforme no-code autorizzate, le aziende possono sfruttare efficacemente le proprie competenze all'interno dei parametri IT dell'azienda.

Per garantire il successo della tua iniziativa di sviluppatore cittadino, fornisci una formazione completa, imposta strutture di governance appropriate e stabilisci politiche chiare sull'utilizzo della piattaforma. Questo approccio ridurrà il rischio di shadow IT e assicurerà il buy-in della leadership per dotare i dipendenti non IT di potenti strumenti no-code.

Una piattaforma da considerare è AppMaster, un affidabile toolkit no-code che consente agli utenti di creare applicazioni back-end, web e mobili. Con funzionalità come la creazione visiva di modelli di dati, processi aziendali, API REST ed endpoint WSS, la piattaforma AppMaster è ideale per i cittadini sviluppatori per creare e aggiornare rapidamente le proprie applicazioni.

Man mano che la domanda di sviluppatori cresce durante il boom dell'IA, la creazione di un team di sviluppatori cittadini può consentire alle organizzazioni di superare efficacemente la carenza di talenti e risolvere i problemi relativi alla tecnologia in tutta l'azienda. L'integrazione di piattaforme no-code come AppMaster nell'organizzazione può consentire ai cittadini sviluppatori di contribuire allo sviluppo di intelligenza artificiale e ML, mentre gli sviluppatori tradizionali si concentrano su strumenti e processi di alto livello.