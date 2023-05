Man mano che le piattaforme no-code e low-code continuano a guadagnare slancio, consentono ai "cittadini sviluppatori" non sviluppatori di sviluppare e lanciare varie applicazioni. Questa tendenza emergente sta spingendo i CIO a cercare soluzioni di governance e conformità più sofisticate per queste piattaforme. Betty Blocks, una delle principali piattaforme di sviluppo di app no-code, mira a rispondere a queste preoccupazioni con il suo Centralized Citizen Developer Command Center.

Il CEO di Betty Blocks, Chris Obdam, afferma che molte aziende stanno iniziando a riconoscere i vantaggi delle piattaforme low-code e no-code. Queste piattaforme possono cambiare in modo significativo l'approccio delle organizzazioni all'innovazione coinvolgendo la parte commerciale di un'organizzazione nella risoluzione dei problemi. Tuttavia, Obdam riconosce che il mancato supporto per la governance e la conformità rimane un problema.

Per affrontare la sfida della governance e della conformità nello sviluppo di app no-code, Betty Blocks implementa un framework di governance e presenta sei elementi critici. Questi includono il mantenimento della politica e delle linee guida per lo sviluppo dei cittadini, l'aggregazione e la fornitura di risorse, l'organizzazione di attività, la formazione e la creazione di comunità per gli sviluppatori cittadini, nonché la gestione delle piattaforme e dei sistemi utilizzati per creare applicazioni.

Inoltre, Betty Blocks suggerisce di creare un centro di comando centralizzato per gli sviluppatori dei cittadini, che funge da hub centrale di responsabilità per il programma di sviluppo dei cittadini di un'organizzazione, monitorando e gestendo tutte le attività. Questo centro di comando, spesso ospitato all'interno del dipartimento IT, garantisce che le attività di sviluppo dei cittadini siano conformi ai requisiti di altre parti organizzative e si integrino perfettamente con altri sistemi.

Oltre a controllare il modo in cui i cittadini sviluppatori creano il proprio lavoro, il centro di comando centralizzato per sviluppatori cittadini Betty Blocks mira a rafforzare la governance durante l'intero processo di sviluppo, dallo sviluppo al test, all'avvio e alla gestione delle app progettate dai cittadini. Questo approccio garantisce che le applicazioni no-code vengano create in modo sicuro e conforme alle politiche e ai regolamenti aziendali.

Oltre a supportare la governance nello sviluppo di app no-code, Betty Blocks sta lavorando per estendere la governance low-code alle app legacy collaborando con un'importante società di software aziendale. Questa partnership mira a fornire la conformità no-code end-to-end e la perfetta integrazione di nuove app no-code con ambienti di app mission-critical o legacy.

Poiché la rapida crescita delle piattaforme no-code e low-code ha creato opportunità senza precedenti per le aziende, affrontare la governance e la conformità è un passo cruciale per garantire lo sviluppo sicuro e scalabile delle applicazioni. Piattaforme come AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

I continui progressi in queste aree, che alla fine si traducono in una governance senza preoccupazioni per i dipartimenti IT, sono il passo successivo nell'evoluzione dello sviluppo di app low-code e no-code. Ciò porterà indubbiamente a un'innovazione accelerata e a una maggiore efficienza nello sviluppo di applicazioni per aziende di tutte le dimensioni.