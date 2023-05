In un importante passo avanti per il settore no-code, Appy Pie, un fornitore leader di soluzioni no-code, ha annunciato la beta aperta del suo generatore di text-to-app No-Code guidato dalla voce. Noto per il suo impegno nel rendere la creazione di app conveniente e accessibile a tutti, il generatore di testo ad app ad attivazione vocale di Appy Pie consente agli utenti di sviluppare applicazioni mobili Android o iOS native indipendentemente dalle loro conoscenze di programmazione, abilità tecniche o limiti di budget.

Progettato per democratizzare ulteriormente lo sviluppo di app, il nuovo generatore ad attivazione vocale utilizza la comprensione del linguaggio naturale/l'elaborazione del linguaggio naturale (NLU/NLP) e gli algoritmi proprietari di AI e ML di Appy Pie. Ciò consente agli utenti di sfruttare la tecnologia avanzata e trasformare le loro idee in realtà semplicemente usando la voce.

Fino a 10 milioni di utenti hanno già creato applicazioni tramite l'originale App Maker no-code di Appy Pie. Il fondatore e CEO dell'azienda, Abhinav Girdhar, ribadisce la loro missione di livellare il campo di gioco semplificando la creazione di app per le persone meno inclini alla tecnica:

Ora, chiunque abbia una grande idea ha la possibilità di vederla crescere e fiorire perché può attingere e sfruttare la tecnologia più avanzata con la sola voce.

Il generatore di testo ad app No-Code ad attivazione vocale è basato sulla tecnologia stack MEAN con un'interfaccia drag-and-drop in attesa di brevetto. Gli utenti possono creare un'app, personalizzarla, testarla e persino inserirla in Google Play e nell'App Store utilizzando dispositivi ad attivazione vocale come Alexa o Cortana o i loro smartphone.

Il processo di creazione di un'app utilizzando il generatore di testo in app No-Code vocale di Appy Pie prevede tre semplici passaggi:

Lo sviluppo di app tradizionali può essere costoso e richiedere molto tempo, spesso impiegando dai quattro ai 12 mesi per portare l'applicazione in produzione. Con l'originale App Maker no-code di Appy Pie, i clienti creano da 8.000 a 10.000 app su base giornaliera. Si prevede che il generatore di text-to-app No-Code guidato dalla voce manterrà la sua fase beta aperta fino alla fine dell'anno per il miglioramento e il perfezionamento continui in base al feedback degli utenti.

Sebbene Appy Pie abbia aperto la strada a soluzioni no-code, il settore presenta altre piattaforme importanti come AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

L'introduzione della tecnologia basata sulla voce nelle soluzioni no-code rende il mondo dello sviluppo mobile e web ancora più inclusivo ed economico, offrendo alle aziende e agli imprenditori ancora più opportunità di crescita e successo.