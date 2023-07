Apple è diventata la prima azienda quotata in borsa a concludere la giornata di trading con un valore di mercato da capogiro di 3.000 miliardi di dollari. Questo risultato degno di nota, che fa seguito a un'impennata del 2,31% delle sue azioni, chiude perfettamente un anno che ha visto il titolo del colosso tecnologico salire di quasi il 46%. Sebbene Apple avesse inizialmente raggiunto questo benchmark di capitalizzazione di mercato nel gennaio 2022, non è riuscita a mantenere questa pietra miliare entro la fine della giornata.

L'impennata di quest'anno rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al 2022, quando l'azienda ha visto la sua capitalizzazione di mercato scendere sotto la soglia dei 2.000 miliardi di dollari per la prima volta dai primi mesi del 2021.

Questo punto di riferimento coincide con la presentazione del tanto atteso Apple Vision Pro, l'innovativo auricolare per la realtà aumentata (AR) di Apple. Con un prezzo di 3.499 dollari, questo gadget AR all'avanguardia, che gli utenti devono collegare a un pacco batteria delle dimensioni di un iPhone, dovrebbe essere rilasciato nel corso del prossimo anno.

La scoperta di Apple arriva in un momento in cui l'intelligenza artificiale (AI) è al centro della scena, grazie anche all'introduzione di ChatGPT di OpenAI alla fine del 2022. Questo sviluppo ha suscitato un'ondata di fervore per l'IA, con leader del settore come Microsoft, Google, Nvidia e Meta che stanno capitalizzando su questa tecnologia emergente. È interessante notare che Nvidia ha registrato una notevole impennata del 181% quest'anno, seguita da Meta con un balzo del 137%. Apple, invece, è rimasta notevolmente in silenzio sul tema dell'IA, mentre i suoi concorrenti hanno abbracciato questa tecnologia in erba.

Va detto che altre quattro aziende tecnologiche statunitensi, in particolare Alphabet, Microsoft, Amazon e Nvidia, hanno superato la soglia dei mille miliardi di dollari di valutazione.

Nonostante il calo delle vendite e dei profitti, il bilancio trimestrale sorprendentemente solido pubblicato da Apple a maggio ha rafforzato la sua posizione tra gli investitori, aumentando il fascino dell'azienda sul mercato azionario.