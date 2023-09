Il rivoluzionario copilota AI di Appian aumenta l'efficienza degli sviluppatori nell'ultimo aggiornamento

Appian ha svelato la sua ultima Appian Process Platform basata sull'intelligenza artificiale, aumentando la produttività degli sviluppatori con l'automazione dell'intelligenza artificiale. Al centro del rilascio c'è l'innovativo AI Copilot, un rivoluzionario assistente AI, abile nell'aumentare la produttività degli sviluppatori implementando la struttura AI aziendale di Appian e fornendo soluzioni di automazione dei processi semplificate.

AI Copilot incarna le capacità all'avanguardia dell'IA generativa, iniziando il suo viaggio convertendo PDF e moduli organizzati in interfacce digitali intuitive. Ciò non solo accentua l'esperienza dell'utente, ma favorisce anche lo sviluppo rapido di applicazioni aziendali interattive. Gli sviluppatori possono sfruttare gli strumenti di progettazione low-code di Appian per migliorare la messa a punto, semplificando la trasformazione dei moduli PDF.

Chandra Surbhat, responsabile dell'experience practice e vicepresidente per Enterprise Futuring presso Wipro, commenta: AI Copilot aumenterà e accelererà le capacità di sviluppo di applicazioni end-to-end della piattaforma Appian. L'utilizzo dell'IA generativa semplificherà lo sviluppo del software su una piattaforma già low-code/ no-code come AppMaster.io . I clienti trarranno inoltre vantaggio dalla strategia di intelligenza artificiale privata di Appian, che affronta i loro problemi critici di privacy e sicurezza. Sbloccare un maggiore valore aziendale per i nostri clienti è ciò che non vediamo l'ora di sfruttare AI Copilot.

Inoltre, questa versione apporta funzionalità aggiuntive alla piattaforma Appian. Un miglioramento significativo è il data fabric più sicuro e scalabile. La scalabilità del data fabric è stata raddoppiata per gestire fino a 4 milioni di righe sincronizzate per record. Come spiega l'azienda, ciò consente agli utenti di consolidare i propri dati aziendali per alimentare e addestrare i servizi di intelligenza artificiale con misure di protezione integrate che proteggono la privacy dei dati.

Un'esperienza migliorata di AI Skills Designer è un altro aggiornamento chiave in questa versione. Semplifica il processo di sviluppo di modelli di intelligenza artificiale personalizzati e privati ​​su larga scala con opzioni per testare i modelli prima della distribuzione. Gli utenti possono applicare la loro formazione per modificare i modelli per attività come la categorizzazione di documenti ed e-mail e integrarli senza problemi nei flussi di lavoro, in modo simile ad altri componenti di progettazione.

Infine, la versione facilita un'esperienza Appian RPA più completa, consentendo agli utenti di generare, gestire e distribuire attività robot direttamente da Appian Designer, utilizzando l'esperienza familiare dell'oggetto di progettazione. Con l'inclusione di gruppi e mappe dei ruoli, gli utenti possono gestire l'accesso e le autorizzazioni per le attività robotiche in modo più efficace, rafforzando ulteriormente la sicurezza e il controllo.