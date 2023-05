Airtable ha confermato che tre dei suoi dirigenti a livello esecutivo hanno lasciato l'azienda a causa del licenziamento di 254 dipendenti, con una riduzione del personale del 20%. Le partenze includono il chief revenue officer, il chief people officer e il chief product officer. Questa mossa strategica è correlata alla decisione dell'azienda di concentrarsi su una modalità di esecuzione più snella.

Il chief revenue officer, Seth Shaw, è entrato a far parte Airtable nel novembre 2020, poco prima che Peter Deng entrasse a far parte come chief product officer. Johanna Jackman ha assunto il ruolo di chief people officer nel maggio 2021, con l'obiettivo di raddoppiare l'organico dell'azienda a 1.000 nell'arco di un anno. La partenza concordata di tutti e tre i dirigenti li vedrà continuare a consigliare l'azienda durante la fase di transizione.

Un portavoce ufficiale dell'azienda ha rifiutato di commentare se ai dirigenti è stata offerta la liquidazione, ma è stato confermato che i dipendenti interni succederanno alle posizioni. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante una prossima riunione plenaria prevista per venerdì.

L'uscita di dirigenti di questa portata è un evento raro, soprattutto quando un'azienda sta effettuando tagli sostanziali. Tuttavia, il CEO e fondatore Airtable, Howie Liu, ha sottolineato in un'e-mail al personale ottenuta da TechCrunch che questa decisione è una risposta allo spostamento dell'azienda verso un focus più ristretto. Questo è il primo licenziamento di Airtable durante i suoi 10 anni di esistenza.

L'e-mail di Liu rivela che l'annuncio di ottobre di Airtable del suo piano per acquisire clienti aziendali con app connesse è in prima linea in questa strategia. Mentre il successo iniziale di Airtable è stato alimentato dall'adozione dal basso verso l'alto, ora sta reindirizzando le risorse per perseguire questo percorso. L'azienda prevede di concentrarsi sul targeting e sull'espansione nelle grandi aziende, che hanno almeno 1.000 dipendenti a tempo pieno, dove la sua visione delle app connesse può fornire il valore più differenziato.

Oltre alle uscite dei dirigenti, l'e-mail afferma anche che Airtable ha ridotto la spesa in diverse aree, inclusi i media di marketing, gli immobili, la tecnologia aziendale e le infrastrutture. Il messaggio di Liu descrive come la rapida crescita dell'azienda negli ultimi anni, guidata dal tentativo di ottenere troppo in una volta, li abbia lasciati al limite. Il nuovo approccio pone l'accento sugli investimenti massicci nella crescita, allocando le risorse alle aree con il massimo ritorno sull'investimento. La società rassicura che i suoi fondi di serie F da 735 milioni di dollari sono ancora intatti e un portavoce ha chiarito che Airtable rimane ambizioso e impegnato a eseguire la sua nuova direzione. Inoltre, il portavoce ha affermato che il segmento enterprise dell'azienda, che genera la maggior parte dei suoi ricavi, sta mostrando una crescita del 100% su base annua.

