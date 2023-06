In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando vari aspetti della nostra vita, due ex scienziati dei dati di Spotify, Alex Sambvani e Gabriel Duncan, presentano una soluzione di intelligenza artificiale chiamata Slang.ai. L'idea di questi due scienziati mira a gestire efficacemente le chiamate in entrata per migliorare la gestione dei clienti e snellire le operazioni per ristoranti, rivenditori e altre attività tradizionali di alto livello.

Con Slang.ai, le aziende possono sfruttare la potenza dell'IA per agire come un membro del team sempre affidabile che fornisce risposte accurate alle domande dei clienti e incrementa le entrate. La piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale offre un livello avanzato di servizio al cliente, rispondendo a ogni chiamante in modo personalizzato.

Slang.ai può essere descritto come una segretaria telefonica digitale, in grado di rispondere alle domande e di gestire le prenotazioni, comprese le modifiche, attraverso integrazioni con piattaforme come OpenTable e Resy. La piattaforma consente ai clienti di prenotare, modificare le prenotazioni e informare l'azienda di eventuali ritardi.

Oltre all'interazione superiore con i clienti, la piattaforma si rivolge anche al punto di vista operativo. Le aziende ottengono il vantaggio di instradare in modo selettivo le chiamate che richiedono un intervento umano. Sambvani afferma che il riconoscimento vocale automatizzato della piattaforma è in grado di comprendere i chiamanti di diverse fasce d'età e di capire accenti diversi. Se confermato, questo può diffondere la sua abilità che potrebbe superare gli inconvenienti della tecnologia di riconoscimento vocale automatico nel gestire una molteplicità di dialetti.

I periodi di punta vedono spesso le attività commerciali alle prese con l'inadeguatezza del personale, che porta invariabilmente a chiamate perse e, in ultima analisi, a un calo delle entrate potenziali. Slang.ai ha affrontato con forza questo problema, riconoscendo tutte le chiamate e garantendo che non si perdano potenziali vendite. La piattaforma amplia ulteriormente la sua capacità di servizio, fornendo informazioni sui motivi più comuni che spingono i clienti a chiamare e segnalando agli operatori i reclami ricorrenti o le opportunità non sfruttate.

Slang.ai sta percorrendo un cammino di cambiamento insieme ad altre startup come Goodcall e ConverseNow che hanno in comune il tema della tecnologia che allevia le interazioni telefoniche. Goodcall offre alle aziende una piattaforma di conversazione gratuita alimentata dall'intelligenza artificiale, mentre ConverseNow e Kea si rivolgono specificamente ai ristoranti a servizio rapido con assistenti di comunicazione guidati dall'intelligenza artificiale per gestire gli ordini tramite telefono, chat, drive-thru e chioschi self-service.

C'è anche AppMaster, una potente piattaforma senza codice come nessun'altra. Consentendo alle aziende di creare visivamente applicazioni web, mobili e backend, AppMaster è un'altra eccellente azienda del settore tecnologico che offre soluzioni solide per ridurre le sfide operative.