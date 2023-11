Gli aggiornamenti a GitLab 16.5 rafforzano la conformità, l'efficienza del flusso di lavoro e altro ancora

L'ultima iterazione di GitLab, la versione 16.5, offre una serie di interessanti aggiornamenti volti a migliorare l'aderenza alla conformità e l'efficienza del flusso di lavoro. Questi miglioramenti includono un aggiornamento al Centro conformità, la possibilità di stabilire regole del ramo di destinazione delle richieste di unione e l'introduzione di thread di problemi risolvibili.

Nel Centro conformità è stata incorporata una nuova scheda specifica per i report sull'aderenza agli standard. Questa funzionalità consente l'identificazione dei progetti all'interno di un gruppo che non soddisfano le migliori pratiche stabilite da GitLab. I controlli di conformità includono la richiesta di un numero minimo di approvatori per le richieste di fusione (MR), il divieto all'autore di MR di fondersi e il divieto ai committer di fondersi.

Ciascun rapporto, oltre ai risultati di tali controlli, riporta anche quando è stato effettuato il controllo, quale criterio è stato applicato al controllo e come affrontare eventuali irregolarità individuate. In futuro, GitLab prevede di espandere le funzionalità del centro conformità. Ciò comprenderà l’inclusione di controlli aggiuntivi specifici per vari regolamenti e standard e migliorerà anche la capacità di raggruppare e filtrare i report.

Un altro miglioramento significativo di GitLab 16.5 è la capacità per gli sviluppatori di designare rami target per MR. Ciò aiuta a garantire che la MR sia appropriata al ramo specificato per un progetto specifico o un flusso di lavoro di sviluppo. Nei casi in cui non è definito alcun ramo, come destinazione verrà utilizzato il ramo predefinito del progetto.

La versione 16.5 offre anche la possibilità di unire rapidamente i treni con una cronologia semilineare. Si tratta di un'estensione delle funzionalità introdotte con GitLab 16.4, che è stato il primo a offrire la funzionalità di unione rapida dei treni. "Con questa funzionalità, potrai sfruttare tutti i vantaggi dei treni di unione, fornendo un controllo di compatibilità di tutti i tuoi commit prima della fusione e mantenendo una cronologia dei commit più pulita delle unioni con avanzamento rapido." , ha affermato Grant Hickman, senior product manager di GitLab, in un post sul blog che annuncia le nuove funzionalità della versione 16.4.

Inoltre, le funzionalità appena introdotte di GitLab 16.5 includono la possibilità di risolvere un particolare thread quando un argomento di discussione giunge al termine, un pulsante più evidente per passare da un progetto all'altro e la visualizzazione delle informazioni del revisore per le richieste di unione nel pannello di sviluppo di Jira. .

Anche le piattaforme No-code come AppMaster potrebbero adottare aggiornamenti simili per semplificare la gestione dei progetti e migliorare il rispetto della conformità. In effetti, la capacità di risolvere facilmente i problemi, stabilire regole per le filiali per le richieste di fusione e gestire i progetti in modo più efficiente sono alcune delle caratteristiche più ricercate nel settore tecnologico.