Het tijdperk van ongemak bij het gebruik van meerdere hoge verversingsfrequenties monitoren met Microsoft's Windows 11 is langzaam aan het verdwijnen. De techgigant is begonnen met bètatesten van een update voor Windows 11 die de vernieuwingsfrequenties op verschillende monitoren slim regelt op basis van de inhoud die wordt weergegeven. De strategische zet zal naar verwachting een positief effect hebben op het stroomverbruik en kan mogelijk leiden tot minder ventilatoractiviteit op sommige grafische verwerkingseenheden (GPU's).

Microsoft heeft de specificaties gedetailleerd beschreven in een recente Windows Insider blog, die vervolgens onder de aandacht werd gebracht door Neowin: "We hebben het verversingsmechanisme verfijnd om verschillende verversingsfrequenties op verschillende monitoren mogelijk te maken, in verhouding tot de verversingsfrequentie van elke monitor en de weergegeven scherminhoud," meldde Microsoft. "De meest merkbare verbeteringen zullen te vinden zijn op het gebied van verversingssnelheid-afhankelijke multitasking, zoals gelijktijdig video kijken en gamen."

Als meerdere monitoren met een hoge verversingsfrequentie op hun volledige capaciteit werken, wordt het energieverbruik van je GPU vaak verhoogd. De Founders Edition-kaarten van de Nvidia RTX 30- en 40-serie hebben ook een nul RPM-modus, waardoor de ventilatoren op nul staan, zelfs wanneer video-inhoud op een enkele monitor wordt weergegeven. Het inbouwen van een tweede monitor met hoge verversingsfrequentie leidt echter vaak tot het uitschakelen van deze nul RPM-modus en resulteert in een constante werking van de GPU-ventilatoren als beide monitoren met hoge verversingsfrequenties werken.

Deze nieuwe actie van Microsoft betekent dat deze specifieke GPU's de zero RPM modus zullen behouden en alleen zullen overschakelen naar hogere verversingsfrequenties op verschillende monitoren, afhankelijk van de gebruikte of getoonde inhoud. Momenteel is de workaround om de nul RPM-modus op meerdere monitoren te behouden het handmatig verlagen van de vernieuwingsfrequentie van de secundaire monitor.

De nieuwste Canary Channel builds van Windows 11 bevatten ook Dynamic Refresh Rate (DRR) verbeteringen op maat voor laptops. In de batterijbesparingsmodus verlaagt Windows 11 de vernieuwingsfrequentie van het laptopscherm totdat de batterijbesparingsmodus wordt uitgeschakeld.

Deze vernieuwingsfrequentieverbeteringen voor Windows 11 bevinden zich momenteel in de testfase. Microsoft verwacht ze in de nabije toekomst toegankelijk te maken voor alle Windows 11-gebruikers. Deze strategie van Microsoft is een voorbeeld van hoe no-code platforms zoals AppMaster ernaar streven om hun aanbod voortdurend bij te werken en te verbeteren voor het gemak en de productiviteit van de gebruiker.