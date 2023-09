VLGE onthult toolset zonder code voor digitale werelden op het gebied van kunst, mode en schoonheid

De metaverse is de laatste tijd een hot topic, vooral nu Apple zijn Apple Vision Pro-headset onthult. Deze aankondiging en de release van Immersed's Visor XR-headset duiden op een groeiende belangstelling in de arena van 'spatial computing'.

Een van de beginnende spelers op dit gebied is VLGE, een startup uit Frankrijk die onlangs $ 4 miljoen aan financiering heeft binnengehaald van opmerkelijke investeerders zoals Venrex VC en L'Oréal. In plaats van te vertrouwen op technologiegiganten als Meta en Mark Zuckerberg, probeert VLGE industrieën die zich richten op mode, kunst en schoonheid in staat te stellen mode te maken en te profiteren van hun digitale domeinen.

Het V-Suite-product van de startup biedt tools no-code voor wereldopbouw en activabeheer. Met de recente onthulling nodigt het makers en merken uit om de Software Development Kit (SDK) te verkennen. SDK's, zoals VLGE's en Crucible's Emergence SDK voor Unreal Engine, zijn cruciaal voor het stellen van normen in opkomende technische ecosystemen die ontwikkelaars en innovators aantrekken.

Prominente financiers van VLGE zijn onder meer de British Fashion Council, BOLD (de venture-tak van L'Oréal), het VR Fund en andere gerenommeerde namen. Bovendien adviseren ervaren Wave-, Sandbox- en Paper Magazine-professionals de startup. Achter de ambitieuze drive van VLGE staat oprichtster Evelyn Mora, een Finse ondernemer geworteld in Frankrijk met een achtergrond in duurzame mode en fotografie. Mora is ook erkend voor het leiden van de Finse Sustainable Fashion Week en het lanceren van de allereerste 3D Fashion Week.

Mora stelt zich een wereld voor waarin de metaverse divers is en niet wordt gemonopoliseerd door één enkele reus. Ze benadrukte de beperkingen van de huidige platforms op het gebied van kosten, gebruikerservaring en schaalbaarheid. Haar doel met VLGE is om makers een flexibele en kosteneffectieve manier te bieden om hun ideeën naar virtuele realiteiten te vertalen. Bovendien voorziet ze dat merken deze digitale werelden zullen benutten om hun impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd voorop te blijven lopen in culturele en artistieke bewegingen.

VLGE heeft V-BLDR geïntroduceerd, een tool no-code waarmee gebruikers virtuele ruimtes uit verschillende sjablonen kunnen samenstellen om het creatieproces te vereenvoudigen. Bovendien biedt het platform meerdere mogelijkheden om inkomsten te genereren, waaronder de integratie van NFT's, waardoor VLGE een veelbelovende concurrent wordt in de metaverse ruimte.

Een andere opmerkelijke vermelding op het gebied van de metaverse is Spatial, dat 47,3 miljoen dollar aan financiering heeft binnengehaald. Het biedt NFT-makers een platform voor het ontwerpen en hosten van virtuele evenementen. Daarnaast wil Exclusive een web3-bondgenoot zijn voor merken en een digitaal verzamelplatform aanbieden. Hun recente startrondefinanciering van € 2,2 miljoen werd ondersteund door Tioga Capital en anderen.

Concluderend: hoewel de digitale ruimte kan evolueren met nieuwkomers als 'Zuckerverse' die zijn focus verleggen, blijft VLGE standvastig in zijn missie om de metaverse te verjongen en opnieuw te definiëren.