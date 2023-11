Upgrades naar GitLab 16.5 versterken compliance, workflow-efficiëntie en meer

De nieuwste versie van GitLab, versie 16.5, biedt een reeks intrigerende updates gericht op het verbeteren van de compliance en de efficiëntie van de workflow. Deze verbeteringen omvatten een upgrade van het Compliance Center, de mogelijkheid om doelvertakkingsregels voor samenvoegverzoeken op te stellen en de introductie van oplosbare probleemthreads.

Er is een nieuw tabblad speciaal voor rapporten over de naleving van standaarden opgenomen in het Compliance Center. Deze functie maakt het mogelijk projecten binnen een groep te identificeren die niet voldoen aan de gevestigde best practices van GitLab. De controles op naleving omvatten het vereisen van een minimum aantal goedkeurders voor samenvoegverzoeken (MR's), het verbieden van de MR-auteur om te mergen, en het verbieden van committers om te mergen.

Naast de resultaten van deze controles wordt in elk rapport ook vermeld wanneer de controle is uitgevoerd, welk criterium bij de controle is toegepast en hoe eventuele geconstateerde onregelmatigheden moeten worden aangepakt. In de toekomst is GitLab van plan de functionaliteit van het compliancecentrum uit te breiden. Dit omvat de opname van aanvullende controles die specifiek zijn voor verschillende regelgeving en normen, en verbetert ook de mogelijkheid om rapporten te groeperen en te filteren.

Een andere belangrijke verbetering in GitLab 16.5 is de mogelijkheid voor ontwikkelaars om doelvertakkingen voor MR's aan te wijzen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de MR geschikt is voor de branche die is gespecificeerd voor een specifiek project of een specifieke ontwikkelingsworkflow. In gevallen waarin geen vertakking is gedefinieerd, wordt de standaardvertakking van het project als doel gebruikt.

De 16.5-release biedt ook de mogelijkheid om samenvoegtreinen met een semi-lineaire geschiedenis snel vooruit te spoelen. Dit is een uitbreiding van de mogelijkheden die zijn geïntroduceerd met GitLab 16.4, dat de eerste was die de functie van snelle samenvoegtreinen aanbood. 'Met deze functie profiteer je van alle voordelen van merge-treinen, waardoor je een compatibiliteitscontrole krijgt van al je commits voordat je merget, terwijl je een schonere commit-geschiedenis van snelle merges behoudt.' , aldus Grant Hickman, senior productmanager bij GitLab, in een blogpost waarin hij de nieuwe functies van 16.4 aankondigde.

Bovendien omvatten de nieuw geïntroduceerde functies van GitLab 16.5 de mogelijkheid om een ​​bepaalde thread op te lossen wanneer een discussieonderwerp ten einde loopt, een meer opvallende knop om tussen verschillende projecten te schakelen, en de weergave van reviewerinformatie voor samenvoegverzoeken in het Jira-ontwikkelingspaneel. .

