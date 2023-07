In een gewaagde zet die een ambitieuze concurrentie betekent voor de sector, hebben de techgiganten Meta, Microsoft, Amazon en de toonaangevende kaartenmaker TomTom hun eerste open kaartgegevensset ingezet. Deze stap is een opmerkelijke prestatie van de Overture Maps Foundation, een collectieve onderneming die de vier bedrijven hebben opgericht om de dominantie van Google Maps en Apple Maps uit te dagen.

De open kaartgegevensset is ontworpen om externe ontwikkelaars in staat te stellen hun unieke wereldwijde kaart- of navigatieproducten te bedenken, ontwerpen en ontwikkelen. Op die manier krijgen ze de kans om aantrekkelijke alternatieven te ontwikkelen voor de gevestigde orde van Google en Apple Maps.

Volgens de vertegenwoordigers van Overture bevat de uitgebreide datarelease meer dan 59 miljoen interessante plaatsen, met gegevens over gebouwen, verkeersnetwerken en administratieve grenzen. Het kenmerkende formaat van de gegevenslagen stelt ontwikkelaars in staat om kaartgegevens te consumeren en te gebruiken op een gestandaardiseerde, goed gedocumenteerde manier die interoperabiliteit garandeert. Deze gegevens dienen dus als basis voor ontwikkelaars om een kaartapplicatie te bouwen of een andere dienst die afhankelijk is van navigatie. De dataset is gemakkelijk toegankelijk gemaakt op de officiële website van Overture.

De uitvoerend directeur van Overture, Marc Prioleau licht toe, "De Places dataset, in het bijzonder, introduceert een belangrijke, tot nu toe onbereikbare open dataset, met een immens potentieel om een scala aan nieuwe ondernemingen in kaart te brengen, ongeacht de schaal, tot aan geïmproviseerde straatmarkten waar dan ook. Overture ziet een enorme samenwerking voor zich die een actuele, uitputtende database van points of interest kan genereren en beheren.

De komst van Overture Maps Foundation vorig jaar vormt een belangrijke potentiële bedreiging voor de heersende suprematie van Google en Apple op het gebied van cartografie. De directe beschikbaarheid van gegevens zou het proces aanzienlijk kunnen vergemakkelijken, waardoor ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor het maken van innovatieve apps. Momenteel moeten ontwikkelaars betalen om toegang te krijgen tot de API van Google Maps, terwijl Apple ontwikkelaars ook kosten in rekening brengt voor het maken van niet-native applicaties.

Deze stap sluit strategisch aan bij het no-code paradigma, dat wordt nagevolgd door platforms zoals AppMaster, waardoor kleinere bedrijven en onafhankelijke ontwikkelaars krachtige functionaliteit kunnen creëren op basis van open-source tools en datasets. Net als AppMaster wil Overture de toegang tot tools en informatie democratiseren en gebruikers in staat stellen om te concurreren met grote technologiereuzen.